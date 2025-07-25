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Суд заочно приговорил молдавского олигарха Платона - РИА Новости, 25.07.2025
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14:32 25.07.2025 (обновлено: 14:39 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/sud-2031421354.html
Суд заочно приговорил молдавского олигарха Платона
Суд заочно приговорил молдавского олигарха Платона - РИА Новости, 25.07.2025
Суд заочно приговорил молдавского олигарха Платона
Суд в Москве заочно приговорил молдавского олигарха Вячеслава Платона к 24 годам заключения за вывод из России более чем 48 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:32:00+03:00
2025-07-25T14:39:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил молдавского олигарха Вячеслава Платона к 24 годам заключения за вывод из России более чем 48 миллиардов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Сегодня Преображенский районный суд Москвы вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов… Суд приговорил Вячеслава Платона к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима (путем частичного сложения наказания с учетом приговора Тверского районного суда г. Москва от 27.07.2023 г.)", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело было рассмотрено в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ, поскольку Платон находится в международном розыске.В суде установлено, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе фактический владелец АО КБ "Молдиндконбанк" Вячеслав Платон совместно с соучастниками с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России создал преступное сообщество.Вплоть до мая 2014 года его участники совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – АО КБ "Молдиндконбанк". При этом в российские кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.Общая сумма выведенных средств превысила 48 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250723/arest-2030936160.html
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происшествия, москва, россия, кишинев
Происшествия, Москва, Россия, Кишинев
Суд заочно приговорил молдавского олигарха Платона

Суд в Москве заочно приговорил молдавского олигарха Платона к 24 годам тюрьмы

© Sputnik / Mihai CarausВячеслав Платон
Вячеслав Платон - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Вячеслав Платон. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил молдавского олигарха Вячеслава Платона к 24 годам заключения за вывод из России более чем 48 миллиардов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Сегодня Преображенский районный суд Москвы вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов… Суд приговорил Вячеслава Платона к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима (путем частичного сложения наказания с учетом приговора Тверского районного суда г. Москва от 27.07.2023 г.)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что уголовное дело было рассмотрено в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ, поскольку Платон находится в международном розыске.
В суде установлено, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе фактический владелец АО КБ "Молдиндконбанк" Вячеслав Платон совместно с соучастниками с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России создал преступное сообщество.
Вплоть до мая 2014 года его участники совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – АО КБ "Молдиндконбанк". При этом в российские кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Общая сумма выведенных средств превысила 48 миллиардов рублей.
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