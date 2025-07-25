https://ria.ru/20250725/sud-2031361704.html

Суд приговорил к 17 годам члена ИГ* за покушение на теракт в Адыгее

Суд приговорил к 17 годам члена ИГ* за покушение на теракт в Адыгее - РИА Новости, 25.07.2025

Суд приговорил к 17 годам члена ИГ* за покушение на теракт в Адыгее

Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам Идриса Идибекова за покушение на теракт в Михайло-Архангельском храме в Адыгее и вербовку в запрещенную в РФ... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:41:00+03:00

2025-07-25T11:41:00+03:00

2025-07-25T11:46:00+03:00

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республика адыгея

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам Идриса Идибекова за покушение на теракт в Михайло-Архангельском храме в Адыгее и вербовку в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости представитель суда.По его данным, в июне 2024 года Идибеков вступил в ИГ* и начал убеждать знакомого гражданина Сирии также вступить в организацию.Кроме того, Идибеков решил совершить теракт в Михайло-Архангельском храме в Майкопе. Для этого он изготовил схему здания, купил 15 литров бензина, кухонный нож, а также сделал флаг ИГ*, подготовил текст для видеообращения о совершенном преступлении и купил авиабилет на рейс Сочи-Стамбул, чтобы скрыться за границей после совершения преступления.Ночью 11 июля того же года Идибеков вместе с гражданином Сирии и орудиями преступления направился к храму, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт, содействии террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу не вступил.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250724/zhitel-2031216899.html

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происшествия, республика адыгея, россия