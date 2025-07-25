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Суд приговорил к 17 годам члена ИГ* за покушение на теракт в Адыгее - РИА Новости, 25.07.2025
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11:41 25.07.2025 (обновлено: 11:46 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/sud-2031361704.html
Суд приговорил к 17 годам члена ИГ* за покушение на теракт в Адыгее
Суд приговорил к 17 годам члена ИГ* за покушение на теракт в Адыгее - РИА Новости, 25.07.2025
Суд приговорил к 17 годам члена ИГ* за покушение на теракт в Адыгее
Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам Идриса Идибекова за покушение на теракт в Михайло-Архангельском храме в Адыгее и вербовку в запрещенную в РФ... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:41:00+03:00
2025-07-25T11:46:00+03:00
происшествия
республика адыгея
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам Идриса Идибекова за покушение на теракт в Михайло-Архангельском храме в Адыгее и вербовку в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости представитель суда.По его данным, в июне 2024 года Идибеков вступил в ИГ* и начал убеждать знакомого гражданина Сирии также вступить в организацию.Кроме того, Идибеков решил совершить теракт в Михайло-Архангельском храме в Майкопе. Для этого он изготовил схему здания, купил 15 литров бензина, кухонный нож, а также сделал флаг ИГ*, подготовил текст для видеообращения о совершенном преступлении и купил авиабилет на рейс Сочи-Стамбул, чтобы скрыться за границей после совершения преступления.Ночью 11 июля того же года Идибеков вместе с гражданином Сирии и орудиями преступления направился к храму, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт, содействии террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу не вступил.* Террористическая организация, запрещена в России
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происшествия, республика адыгея, россия
Происшествия, Республика Адыгея, Россия
Суд приговорил к 17 годам члена ИГ* за покушение на теракт в Адыгее

Суд приговорил к 17 годам члена ИГ за покушение на теракт в храме в Адыгее

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам Идриса Идибекова за покушение на теракт в Михайло-Архангельском храме в Адыгее и вербовку в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его данным, в июне 2024 года Идибеков вступил в ИГ* и начал убеждать знакомого гражданина Сирии также вступить в организацию.
Кроме того, Идибеков решил совершить теракт в Михайло-Архангельском храме в Майкопе. Для этого он изготовил схему здания, купил 15 литров бензина, кухонный нож, а также сделал флаг ИГ*, подготовил текст для видеообращения о совершенном преступлении и купил авиабилет на рейс Сочи-Стамбул, чтобы скрыться за границей после совершения преступления.
Ночью 11 июля того же года Идибеков вместе с гражданином Сирии и орудиями преступления направился к храму, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт, содействии террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу не вступил.
* Террористическая организация, запрещена в России
Суд - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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