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Суд оставил под арестом экс-главу Кемеровского района в Кузбассе - РИА Новости, 25.07.2025
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11:36 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/sud-2031359647.html
Суд оставил под арестом экс-главу Кемеровского района в Кузбассе
Суд оставил под арестом экс-главу Кемеровского района в Кузбассе - РИА Новости, 25.07.2025
Суд оставил под арестом экс-главу Кемеровского района в Кузбассе
Центральный районный суд Кемерово оставил под арестом до 29 октября бывшую главу Кемеровского района Марину Коляденко, обвиняемую в превышении полномочий,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:36:00+03:00
2025-07-25T11:36:00+03:00
происшествия
россия
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КЕМЕРОВО, 25 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово оставил под арестом до 29 октября бывшую главу Кемеровского района Марину Коляденко, обвиняемую в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде. По данным объединенного пресс-центра судов региона Коляденко обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ. В мае объединенный пресс-центр судов Кузбасса сообщил, что глава Кемеровского округа Коляденко арестована до 29 июля, она стала второй фигуранткой дела о превышении полномочий ее первого заместителя Татьяны Коноваловой. Коновалова была задержана и арестована по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот (часть 3 статьи 285 УК РФ) в феврале текущего года. Объединенный пресс-центр судов региона, сообщал, что по данным следствия, что в марте 2023 года глава Кемеровского муниципального округа вступила в преступный сговор с первым заместителем главы администрации Кемеровского муниципального округа Татьяной Коноваловой "на совершение злоупотребления должностными полномочиями группой лиц по предварительному сговору, а именно были заключены 35 муниципальных контрактов на приобретение квартир путем инвестирования в строительство, условиями которых предусмотрена передача квартир, в срок не позднее 1 ноября 2023 года". После чего перечислили на счета строительной фирмы 89-90% аванса от цены контрактов. По версии следствия, сумма, выплаченная по контракту, составила 294 миллиона рублей. Условия контракта выполнены не были, тем самым фигурантки, "умышленно бездействуя, совершили злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения значительного ущерба бюджету муниципального образования Кемеровского муниципального округа". По данным следствия, ущерб бюджету составил не менее 27 946 100 рублей. "Мера пресечения (Марине Коляденко – ред.) продлена до 29 октября 2025 года", – сообщила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250715/sud-2029250753.html
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происшествия, россия, кемерово, кемеровский район
Происшествия, Россия, Кемерово, Кемеровский район
Суд оставил под арестом экс-главу Кемеровского района в Кузбассе

Суд оставил в СИЗО экс-главу Кемеровского района по делу о превышении полномочий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЕМЕРОВО, 25 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово оставил под арестом до 29 октября бывшую главу Кемеровского района Марину Коляденко, обвиняемую в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
По данным объединенного пресс-центра судов региона Коляденко обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ.
Денис Немыкин - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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15 июля, 14:45
В мае объединенный пресс-центр судов Кузбасса сообщил, что глава Кемеровского округа Коляденко арестована до 29 июля, она стала второй фигуранткой дела о превышении полномочий ее первого заместителя Татьяны Коноваловой. Коновалова была задержана и арестована по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот (часть 3 статьи 285 УК РФ) в феврале текущего года.
Объединенный пресс-центр судов региона, сообщал, что по данным следствия, что в марте 2023 года глава Кемеровского муниципального округа вступила в преступный сговор с первым заместителем главы администрации Кемеровского муниципального округа Татьяной Коноваловой "на совершение злоупотребления должностными полномочиями группой лиц по предварительному сговору, а именно были заключены 35 муниципальных контрактов на приобретение квартир путем инвестирования в строительство, условиями которых предусмотрена передача квартир, в срок не позднее 1 ноября 2023 года". После чего перечислили на счета строительной фирмы 89-90% аванса от цены контрактов.
По версии следствия, сумма, выплаченная по контракту, составила 294 миллиона рублей. Условия контракта выполнены не были, тем самым фигурантки, "умышленно бездействуя, совершили злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения значительного ущерба бюджету муниципального образования Кемеровского муниципального округа". По данным следствия, ущерб бюджету составил не менее 27 946 100 рублей.
"Мера пресечения (Марине Коляденко – ред.) продлена до 29 октября 2025 года", – сообщила собеседница агентства.
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