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Суд удовлетворил иск ГП о возврате Минобороны причалов во Владивостоке - РИА Новости, 25.07.2025
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11:32 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/sud-2031357841.html
Суд удовлетворил иск ГП о возврате Минобороны причалов во Владивостоке
Суд удовлетворил иск ГП о возврате Минобороны причалов во Владивостоке - РИА Новости, 25.07.2025
Суд удовлетворил иск ГП о возврате Минобороны причалов во Владивостоке
Арбитражный суд Приморья полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:32:00+03:00
2025-07-25T11:32:00+03:00
россия
владивосток
приморский край
генеральная прокуратура рф
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Приморья полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group), о возвращении структуре Минобороны РФ причалов и пирса во Владивостоке, сообщила РИА Новости консультант по связям с общественностью Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина.Иск был подан 30 апреля к ООО "Нико-Ойл ДВ", ФГКУ "1976 Отделение морской инженерной службы" (ОМИС) Минобороны РФ, министерству земельных и имущественных отношений Приморского края и ООО "Производственно-коммерческая фирма "Сват Ко". В числе третьих лиц заявлены Минобороны РФ, войсковая часть 62665, управление Росреестра по Приморскому краю. ГП в иске просит обязать ООО "Нико-Ойл ДВ" вернуть Российской Федерации в лице ФГКУ "1976 ОМИС" причальную стенку на мысе Артур, пирс и причальную стенку в бухте Большой Улисс. Также прокуроры требуют обязать "Сват Ко" вернуть военным причальную стенку в бухте Большой Улисс. Договоры аренды эти сооружений, которые Генпрокуратура просит признать недействительными, были заключены в 2000 и 2022 годах. Суд ранее удовлетворил ходатайство ГП об обеспечительных мерах и запретил регистрационные действия с указанными объектами."(Решено - ред.) иск удовлетворить полностью", - заявила Сорокина.Она добавила, что суд обязал ответчиков возвратить спорные объекты недвижимости в собственность Российской Федерации."Решение подлежит немедленному исполнению, при этом у сторон есть месяц на обжалование решения суда в апелляционном порядке", - уточнила Сорокина.Ранее она сообщала агентству, что "Нико-Ойл" признал иск Генпрокуратуры, а второй ответчик - компания "Сват Ко" - отказалась признавать его.В настоящее время в суде также рассматривается иск Генпрокуратуры к ООО "Нико-Ойл ДВ", ООО "Нико Инвест", ряду компаний и краевых структур в Приморье о возвращении государству участков и зданий из перечня объектов высвобождаемого военного имущества во Владивостоке на улицах Бархатная и Катерная – в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота. Также ГП просит взыскать с "Нико-Ойл ДВ" в пользу Российской Федерации ущерб в размере почти 464 миллионов рублей.Niko Group занимается покупкой нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, их перевалкой и хранением, доставкой по Дальнему Востоку, а также в акватории Восточной и Юго-Восточной Азии.Генпрокуратура РФ 23 апреля подала иск в интересах РФ в лице Минобороны к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в бухте Улисс. В числе ответчиков - местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд арестовал более 60 участков и зданий, указанных в иске.В бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей". Катерную стоянку освободили.
https://ria.ru/20250725/sud-2031304105.html
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россия, владивосток, приморский край, генеральная прокуратура рф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Владивосток, Приморский край, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд удовлетворил иск ГП о возврате Минобороны причалов во Владивостоке

Суд удовлетворил иск ГП о возврате Минобороны причалов и пирса во Владивостоке

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкПричал Владивостока
Причал Владивостока - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Андрей Станавов
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Приморья полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group), о возвращении структуре Минобороны РФ причалов и пирса во Владивостоке, сообщила РИА Новости консультант по связям с общественностью Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина.
Иск был подан 30 апреля к ООО "Нико-Ойл ДВ", ФГКУ "1976 Отделение морской инженерной службы" (ОМИС) Минобороны РФ, министерству земельных и имущественных отношений Приморского края и ООО "Производственно-коммерческая фирма "Сват Ко". В числе третьих лиц заявлены Минобороны РФ, войсковая часть 62665, управление Росреестра по Приморскому краю. ГП в иске просит обязать ООО "Нико-Ойл ДВ" вернуть Российской Федерации в лице ФГКУ "1976 ОМИС" причальную стенку на мысе Артур, пирс и причальную стенку в бухте Большой Улисс. Также прокуроры требуют обязать "Сват Ко" вернуть военным причальную стенку в бухте Большой Улисс. Договоры аренды эти сооружений, которые Генпрокуратура просит признать недействительными, были заключены в 2000 и 2022 годах. Суд ранее удовлетворил ходатайство ГП об обеспечительных мерах и запретил регистрационные действия с указанными объектами.
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"(Решено - ред.) иск удовлетворить полностью", - заявила Сорокина.
Она добавила, что суд обязал ответчиков возвратить спорные объекты недвижимости в собственность Российской Федерации.
"Решение подлежит немедленному исполнению, при этом у сторон есть месяц на обжалование решения суда в апелляционном порядке", - уточнила Сорокина.
Ранее она сообщала агентству, что "Нико-Ойл" признал иск Генпрокуратуры, а второй ответчик - компания "Сват Ко" - отказалась признавать его.
В настоящее время в суде также рассматривается иск Генпрокуратуры к ООО "Нико-Ойл ДВ", ООО "Нико Инвест", ряду компаний и краевых структур в Приморье о возвращении государству участков и зданий из перечня объектов высвобождаемого военного имущества во Владивостоке на улицах Бархатная и Катерная – в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота. Также ГП просит взыскать с "Нико-Ойл ДВ" в пользу Российской Федерации ущерб в размере почти 464 миллионов рублей.
Niko Group занимается покупкой нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, их перевалкой и хранением, доставкой по Дальнему Востоку, а также в акватории Восточной и Юго-Восточной Азии.
Генпрокуратура РФ 23 апреля подала иск в интересах РФ в лице Минобороны к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в бухте Улисс. В числе ответчиков - местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд арестовал более 60 участков и зданий, указанных в иске.
В бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей". Катерную стоянку освободили.
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РоссияВладивостокПриморский крайГенеральная прокуратура РФФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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