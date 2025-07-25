https://ria.ru/20250725/sud-2031357089.html

Следствие попросило заочно арестовать Шульман*

Следствие попросило заочно арестовать Шульман* - РИА Новости, 25.07.2025

Следствие попросило заочно арестовать Шульман*

Следствие просит заочно арестовать политолога Екатерину Шульман* за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в Мещанском... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:30:00+03:00

2025-07-25T11:30:00+03:00

2025-07-25T11:37:00+03:00

происшествия

россия

москва

екатерина шульман

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Следствие просит заочно арестовать политолога Екатерину Шульман* за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шульман* Е.М. Часть 2, статья 330.1 УК РФ", - сказали в суде.Ходатайство следствия рассмотрят сегодня.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

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происшествия, россия, москва, екатерина шульман