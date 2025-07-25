https://ria.ru/20250725/sud-2031357089.html
Следствие попросило заочно арестовать Шульман*
Следствие попросило заочно арестовать Шульман* - РИА Новости, 25.07.2025
Следствие попросило заочно арестовать Шульман*
Следствие просит заочно арестовать политолога Екатерину Шульман* за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в Мещанском... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:30:00+03:00
2025-07-25T11:30:00+03:00
2025-07-25T11:37:00+03:00
происшествия
россия
москва
екатерина шульман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586751441_729:161:2733:1288_1920x0_80_0_0_f0bfbb3724d41ba197d6729b009ab440.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Следствие просит заочно арестовать политолога Екатерину Шульман* за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шульман* Е.М. Часть 2, статья 330.1 УК РФ", - сказали в суде.Ходатайство следствия рассмотрят сегодня.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20250722/bloger-2030716562.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586751441_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_a65fd5e5552fb9e8651681ab08dbabb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, екатерина шульман
Происшествия, Россия, Москва, Екатерина Шульман
Следствие попросило заочно арестовать Шульман*
Следствие попросило суд в Москве заочно арестовать Шульман