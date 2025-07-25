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Следствие попросило заочно арестовать Шульман* - РИА Новости, 25.07.2025
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11:30 25.07.2025 (обновлено: 11:37 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/sud-2031357089.html
Следствие попросило заочно арестовать Шульман*
Следствие попросило заочно арестовать Шульман* - РИА Новости, 25.07.2025
Следствие попросило заочно арестовать Шульман*
Следствие просит заочно арестовать политолога Екатерину Шульман* за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в Мещанском... РИА Новости, 25.07.2025
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происшествия
россия
москва
екатерина шульман
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Следствие просит заочно арестовать политолога Екатерину Шульман* за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шульман* Е.М. Часть 2, статья 330.1 УК РФ", - сказали в суде.Ходатайство следствия рассмотрят сегодня.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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происшествия, россия, москва, екатерина шульман
Происшествия, Россия, Москва, Екатерина Шульман
Следствие попросило заочно арестовать Шульман*

Следствие попросило суд в Москве заочно арестовать Шульман

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПолитолог, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Екатерина Шульман*
Политолог, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Екатерина Шульман* - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Политолог, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Екатерина Шульман*. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Следствие просит заочно арестовать политолога Екатерину Шульман* за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шульман* Е.М. Часть 2, статья 330.1 УК РФ", - сказали в суде.
Ходатайство следствия рассмотрят сегодня.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Журналист Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Следствие считает, что Дудь* собирал сведения о военной деятельности России
22 июля, 19:51
 
ПроисшествияРоссияМоскваЕкатерина Шульман
 
 
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