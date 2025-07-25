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Суд закрыл процесс по иску об изъятии имущества экс-мэра Владивостока - РИА Новости, 25.07.2025
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06:21 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/sud-2031304105.html
Суд закрыл процесс по иску об изъятии имущества экс-мэра Владивостока
Суд закрыл процесс по иску об изъятии имущества экс-мэра Владивостока - РИА Новости, 25.07.2025
Суд закрыл процесс по иску об изъятии имущества экс-мэра Владивостока
Суд во Владивостоке закрыл процесс по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи, сообщил РИА Новости РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:21:00+03:00
2025-07-25T06:21:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Суд во Владивостоке закрыл процесс по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи, сообщил РИА Новости адвокат ответчика Александр Бондаренко. ГП подала иск к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Оленева сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". Суд в рамках обеспечительных мер арестовал активы ответчиков - почти 370 помещений, 15 зданий, почти 270 машиномест и земельные участки. РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. Защита обжаловала арест имущества. На первом предварительном заседании по иску по требованию ГП были привлечены новые соответчики - восемь юридических лиц. "Действительно, (закрыли процесс – ред.) в связи с предоставлением истцом документов ДСП (для служебного пользования - ред.)", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что защитой были поданы простые жалобы о чрезмерности арестов имущества. "Истцу было предоставлена возможность подать возражения в течении 50 дней. Такого ещё никогда не было в практике РФ", - добавил Бондаренко. Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
https://ria.ru/20250526/isk-2019032987.html
https://ria.ru/20250708/sud-2027854873.html
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происшествия, владивосток, таиланд, россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Происшествия, Владивосток, Таиланд, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Суд закрыл процесс по иску об изъятии имущества экс-мэра Владивостока

Суд закрыл процесс по иску об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Николаева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Суд во Владивостоке закрыл процесс по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи, сообщил РИА Новости адвокат ответчика Александр Бондаренко.
ГП подала иск к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Оленева сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". Суд в рамках обеспечительных мер арестовал активы ответчиков - почти 370 помещений, 15 зданий, почти 270 машиномест и земельные участки. РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. Защита обжаловала арест имущества. На первом предварительном заседании по иску по требованию ГП были привлечены новые соответчики - восемь юридических лиц.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Названа причина иска Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока
26 мая, 04:37
"Действительно, (закрыли процесс – ред.) в связи с предоставлением истцом документов ДСП (для служебного пользования - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что защитой были поданы простые жалобы о чрезмерности арестов имущества.
"Истцу было предоставлена возможность подать возражения в течении 50 дней. Такого ещё никогда не было в практике РФ", - добавил Бондаренко.
Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
Суд - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Суд арестовал имущество экс-главы таможенного поста Владивостока
8 июля, 11:38
 
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