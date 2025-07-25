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Суд рассмотрит жалобу экс-командующего 58-й армией Попова - РИА Новости, 25.07.2025
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04:29 25.07.2025 (обновлено: 15:42 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/sud-2031297251.html
Суд рассмотрит жалобу экс-командующего 58-й армией Попова
Суд рассмотрит жалобу экс-командующего 58-й армией Попова - РИА Новости, 25.07.2025
Суд рассмотрит жалобу экс-командующего 58-й армией Попова
Второй западный окружной военный суд рассмотрит жалобу бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, осужденного на пять лет за хищения, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:29:00+03:00
2025-07-25T15:42:00+03:00
происшествия
россия
запорожская область
иван попов (генерал)
сергей моисеев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит жалобу бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, осужденного на пять лет за хищения, сообщили РИА Новости в суде. Заседание назначили на 11:30 мск 25 июля. Попов будет участвовать в нем по видео-конференц-связи.В конце апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима, лишил звания генерал-майора и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Предприниматель Сергей Моисеев, который, по версии следствия, реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года колонии общего режима. Попова обвиняли по статьям "Особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Служебный подлог". По версии следствия, командующий был причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.Эти материалы стоимостью более 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", как считает Следственный комитет, генерал получил чуть более миллиона рублей.Вину Попов не признал. Его защита обжаловала приговор.
https://ria.ru/20250409/popov-2010207876.html
https://ria.ru/20250321/putin-2006441986.html
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происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), сергей моисеев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Сергей Моисеев, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд рассмотрит жалобу экс-командующего 58-й армией Попова

Военный суд пересмотрит приговор генералу Попову, осужденному по делу о хищениях

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Иван Попов
Иван Попов - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Иван Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит жалобу бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, осужденного на пять лет за хищения, сообщили РИА Новости в суде.
Заседание назначили на 11:30 мск 25 июля. Попов будет участвовать в нем по видео-конференц-связи.
Иван Попов на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Адвокат: Минобороны поддержало просьбу об отправке генерала Попова на СВО
9 апреля, 12:34
В конце апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима, лишил звания генерал-майора и оштрафовал на 800 тысяч рублей.
Предприниматель Сергей Моисеев, который, по версии следствия, реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года колонии общего режима.
Попова обвиняли по статьям "Особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Служебный подлог". По версии следствия, командующий был причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
Эти материалы стоимостью более 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", как считает Следственный комитет, генерал получил чуть более миллиона рублей.
Вину Попов не признал. Его защита обжаловала приговор.
Иван Попов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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21 марта, 13:16
 
ПроисшествияРоссияЗапорожская областьИван Попов (генерал)Сергей МоисеевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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