https://ria.ru/20250725/sud-2031297251.html

Суд рассмотрит жалобу экс-командующего 58-й армией Попова

Суд рассмотрит жалобу экс-командующего 58-й армией Попова - РИА Новости, 25.07.2025

Суд рассмотрит жалобу экс-командующего 58-й армией Попова

Второй западный окружной военный суд рассмотрит жалобу бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, осужденного на пять лет за хищения, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T04:29:00+03:00

2025-07-25T04:29:00+03:00

2025-07-25T15:42:00+03:00

происшествия

россия

запорожская область

иван попов (генерал)

сергей моисеев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит жалобу бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, осужденного на пять лет за хищения, сообщили РИА Новости в суде. Заседание назначили на 11:30 мск 25 июля. Попов будет участвовать в нем по видео-конференц-связи.В конце апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима, лишил звания генерал-майора и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Предприниматель Сергей Моисеев, который, по версии следствия, реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года колонии общего режима. Попова обвиняли по статьям "Особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Служебный подлог". По версии следствия, командующий был причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.Эти материалы стоимостью более 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", как считает Следственный комитет, генерал получил чуть более миллиона рублей.Вину Попов не признал. Его защита обжаловала приговор.

https://ria.ru/20250409/popov-2010207876.html

https://ria.ru/20250321/putin-2006441986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), сергей моисеев, следственный комитет россии (ск рф)