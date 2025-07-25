Суд рассмотрит жалобу экс-командующего 58-й армией Попова
Военный суд пересмотрит приговор генералу Попову, осужденному по делу о хищениях
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Иван Попов
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Иван Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит жалобу бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, осужденного на пять лет за хищения, сообщили РИА Новости в суде.
Заседание назначили на 11:30 мск 25 июля. Попов будет участвовать в нем по видео-конференц-связи.
В конце апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима, лишил звания генерал-майора и оштрафовал на 800 тысяч рублей.
Предприниматель Сергей Моисеев, который, по версии следствия, реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года колонии общего режима.
Попова обвиняли по статьям "Особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Служебный подлог". По версии следствия, командующий был причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
Эти материалы стоимостью более 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", как считает Следственный комитет, генерал получил чуть более миллиона рублей.
Вину Попов не признал. Его защита обжаловала приговор.