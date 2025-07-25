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Страны ШОС должны вместе противостоять помехам, заявил Мо Гаои

Страны ШОС должны вместе противостоять помехам, заявил Мо Гаои - РИА Новости, 25.07.2025

Страны ШОС должны вместе противостоять помехам, заявил Мо Гаои

Страны ШОС должны вместе противостоять помехам, которые провоцируют конфронтацию и искажают факты, укреплять единство и сотрудничество, а также содействовать... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T07:40:00+03:00

2025-07-25T07:40:00+03:00

2025-07-25T07:40:00+03:00

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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 25 июл - РИА Новости. Страны ШОС должны вместе противостоять помехам, которые провоцируют конфронтацию и искажают факты, укреплять единство и сотрудничество, а также содействовать миру и спокойствию, заявил в пятницу заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, глава пресс-канцелярии Госсовета КНР Мо Гаои. "Сотрудничество СМИ и аналитических центров является важной частью взаимодействия между странами ШОС, они играют важную роль в формировании общественного мнения и содействии принятию решений. Надеюсь, что СМИ и аналитические центры будут работать сообща, чтобы активно продвигать "Шанхайский дух" и содействовать устойчивому и долгосрочному развитию ШОС", - заявил Мо Гаои на Саммите СМИ и аналитических центров в рамках ШОС в китайском Чжэнчжоу. Он подчеркнул необходимость "укреплять единство и сотрудничество, а также совместно содействовать миру и спокойствию". "Безопасность является предпосылкой национального развития, а мир - залогом счастья людей. В настоящее время мир вступает в новый период нестабильности и значительных перемен, геополитические конфликты не прекращаются, а вызовы безопасности возникают один за другим. Международное сообщество с каждым днем все активнее призывает решать дилеммы безопасности, и люди во всех странах возлагают большие надежды на то, что ШОС будет играть стабилизирующую роль", - добавил он. Мо Гаои также отметил необходимость отстаивать концепцию общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности, "выступать за разрешение разногласий и противоречий между странами путем диалога и консультаций, а также совместно противостоять шуму и помехам, которые провоцируют конфронтацию и искажают факты".

https://ria.ru/20250724/tsel-2031132398.html

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