Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС должны вместе противостоять помехам, заявил Мо Гаои - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:40 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/strany-2031311637.html
Страны ШОС должны вместе противостоять помехам, заявил Мо Гаои
Страны ШОС должны вместе противостоять помехам, заявил Мо Гаои - РИА Новости, 25.07.2025
Страны ШОС должны вместе противостоять помехам, заявил Мо Гаои
Страны ШОС должны вместе противостоять помехам, которые провоцируют конфронтацию и искажают факты, укреплять единство и сотрудничество, а также содействовать... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:40:00+03:00
2025-07-25T07:40:00+03:00
в мире
китай
чжэнчжоу
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031150626_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_9ea4ca2d92f1b7cad5d71d78ebe0e5c3.jpg
ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 25 июл - РИА Новости. Страны ШОС должны вместе противостоять помехам, которые провоцируют конфронтацию и искажают факты, укреплять единство и сотрудничество, а также содействовать миру и спокойствию, заявил в пятницу заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, глава пресс-канцелярии Госсовета КНР Мо Гаои. "Сотрудничество СМИ и аналитических центров является важной частью взаимодействия между странами ШОС, они играют важную роль в формировании общественного мнения и содействии принятию решений. Надеюсь, что СМИ и аналитические центры будут работать сообща, чтобы активно продвигать "Шанхайский дух" и содействовать устойчивому и долгосрочному развитию ШОС", - заявил Мо Гаои на Саммите СМИ и аналитических центров в рамках ШОС в китайском Чжэнчжоу. Он подчеркнул необходимость "укреплять единство и сотрудничество, а также совместно содействовать миру и спокойствию". "Безопасность является предпосылкой национального развития, а мир - залогом счастья людей. В настоящее время мир вступает в новый период нестабильности и значительных перемен, геополитические конфликты не прекращаются, а вызовы безопасности возникают один за другим. Международное сообщество с каждым днем все активнее призывает решать дилеммы безопасности, и люди во всех странах возлагают большие надежды на то, что ШОС будет играть стабилизирующую роль", - добавил он. Мо Гаои также отметил необходимость отстаивать концепцию общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности, "выступать за разрешение разногласий и противоречий между странами путем диалога и консультаций, а также совместно противостоять шуму и помехам, которые провоцируют конфронтацию и искажают факты".
https://ria.ru/20250724/tsel-2031132398.html
https://ria.ru/20250724/shos-2031148445.html
китай
чжэнчжоу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031150626_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2fc506dd5b647a7f5fccea3812f818a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, чжэнчжоу, шос
В мире, Китай, Чжэнчжоу, ШОС
Страны ШОС должны вместе противостоять помехам, заявил Мо Гаои

В ЦК КПК призвали страны ШОС вместе противостоять помехам и содействовать миру

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества
Флаг Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 25 июл - РИА Новости. Страны ШОС должны вместе противостоять помехам, которые провоцируют конфронтацию и искажают факты, укреплять единство и сотрудничество, а также содействовать миру и спокойствию, заявил в пятницу заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, глава пресс-канцелярии Госсовета КНР Мо Гаои.
"Сотрудничество СМИ и аналитических центров является важной частью взаимодействия между странами ШОС, они играют важную роль в формировании общественного мнения и содействии принятию решений. Надеюсь, что СМИ и аналитические центры будут работать сообща, чтобы активно продвигать "Шанхайский дух" и содействовать устойчивому и долгосрочному развитию ШОС", - заявил Мо Гаои на Саммите СМИ и аналитических центров в рамках ШОС в китайском Чжэнчжоу.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Эксперт предложил ШОС выбрать целью "денатофикацию" Турции
Вчера, 13:31
Он подчеркнул необходимость "укреплять единство и сотрудничество, а также совместно содействовать миру и спокойствию".
"Безопасность является предпосылкой национального развития, а мир - залогом счастья людей. В настоящее время мир вступает в новый период нестабильности и значительных перемен, геополитические конфликты не прекращаются, а вызовы безопасности возникают один за другим. Международное сообщество с каждым днем все активнее призывает решать дилеммы безопасности, и люди во всех странах возлагают большие надежды на то, что ШОС будет играть стабилизирующую роль", - добавил он.
Мо Гаои также отметил необходимость отстаивать концепцию общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности, "выступать за разрешение разногласий и противоречий между странами путем диалога и консультаций, а также совместно противостоять шуму и помехам, которые провоцируют конфронтацию и искажают факты".
Экспертный форум ШОС - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Россия сегодня" и Синьхуа открыли Экспертный форум ШОС
Вчера, 14:12
 
В миреКитайЧжэнчжоуШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала