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Камбоджа и Таиланд ведут бои в 12 приграничных районах
Камбоджа и Таиланд ведут бои в 12 приграничных районах - РИА Новости, 25.07.2025
Камбоджа и Таиланд ведут бои в 12 приграничных районах
Таиланд и Камбоджа ведут бои в 12 районах, передает агентство Reuters со ссылкой на таиландского чиновника. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:23:00+03:00
2025-07-25T08:23:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Таиланд и Камбоджа ведут бои в 12 районах, передает агентство Reuters со ссылкой на таиландского чиновника."Столкновения с Камбоджей происходят в 12 районах", — говорится в публикации.Как пишет газета Bangkok Post со ссылкой на МВД Таиланда, более 100 тысяч человек из четырех приграничных провинций переместили в почти 300 пунктов временного размещения.По данным Khmer Times, МИД Камбоджи созвал экстренное совещание с главами зарубежных дипмиссий в Пномпене для обсуждения произошедшей эскалации.Министерство иностранных дел Таиланда, в свою очередь, выступило против участия третьей стороны в урегулировании конфликта. Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.Камбоджа утверждает, что соседняя страна первой начала эскалацию, и обвинила ее во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты. Кроме того, Таиланд отозвал посла из Камбоджи и выслал главу камбоджийской дипмиссии.
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-07-25T08:23
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камбоджа, таиланд, в мире, хун сен, пхетхонгтхан чинават, оон, бангкок
Камбоджа, Таиланд, В мире, Хун Сен, Пхетхонгтхан Чинават, ООН, Бангкок
Камбоджа и Таиланд ведут бои в 12 приграничных районах
Reuters: боеcтолкновения Камбоджи и Таиланда происходят в 12 районах
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Таиланд и Камбоджа ведут бои в 12 районах, передает агентство Reuters
со ссылкой на таиландского чиновника.
"Столкновения с Камбоджей
происходят в 12 районах", — говорится в публикации.
Как пишет газета Bangkok Post со ссылкой на МВД Таиланда, более 100 тысяч человек из четырех приграничных провинций переместили в почти 300 пунктов временного размещения.
По данным Khmer Times, МИД Камбоджи созвал экстренное совещание с главами зарубежных дипмиссий в Пномпене для обсуждения произошедшей эскалации.
Министерство иностранных дел Таиланда, в свою очередь, выступило против участия третьей стороны в урегулировании конфликта.
Обострение между Таиландом и Камбоджей
Отношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.
Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.
Причина конфликта — храм Пхра Вихан. В 1904-м Французский Индокитай (туда входила Камбоджа) и Сиам (ныне Таиланд) заключили договор, по которому обитель отошла последнему. Но уже в 1907 году французские власти опубликовали карту, где храм помещен на территорию Камбоджи. В 1953-м, когда страна обрела независимость, тайские военные заняли Пхра Вихан. Переговоры между странами провалились, поэтому Пномпень обратился в Международный суд ООН. Тот постановил, что обитель расположена на территории Камбоджи, однако Таиланд не признает юрисдикцию этой инстанции.
Камбоджа утверждает, что соседняя страна первой начала эскалацию, и обвинила ее во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты. Кроме того, Таиланд отозвал посла из Камбоджи и выслал главу камбоджийской дипмиссии.