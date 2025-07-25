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Камбоджа и Таиланд ведут бои в 12 приграничных районах

Камбоджа и Таиланд ведут бои в 12 приграничных районах - РИА Новости, 25.07.2025

Камбоджа и Таиланд ведут бои в 12 приграничных районах

Таиланд и Камбоджа ведут бои в 12 районах, передает агентство Reuters со ссылкой на таиландского чиновника. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:23:00+03:00

2025-07-25T08:23:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Таиланд и Камбоджа ведут бои в 12 районах, передает агентство Reuters со ссылкой на таиландского чиновника."Столкновения с Камбоджей происходят в 12 районах", — говорится в публикации.Как пишет газета Bangkok Post со ссылкой на МВД Таиланда, более 100 тысяч человек из четырех приграничных провинций переместили в почти 300 пунктов временного размещения.По данным Khmer Times, МИД Камбоджи созвал экстренное совещание с главами зарубежных дипмиссий в Пномпене для обсуждения произошедшей эскалации.Министерство иностранных дел Таиланда, в свою очередь, выступило против участия третьей стороны в урегулировании конфликта. Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.Камбоджа утверждает, что соседняя страна первой начала эскалацию, и обвинила ее во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты. Кроме того, Таиланд отозвал посла из Камбоджи и выслал главу камбоджийской дипмиссии.

https://ria.ru/20250725/tailand-2031314753.html

https://ria.ru/20250725/tanki-2031300527.html

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бангкок

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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-25T08:23 true PT0M31S

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камбоджа, таиланд, в мире, хун сен, пхетхонгтхан чинават, оон, бангкок