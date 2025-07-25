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Информационный стенд открыли в память об освобождавших Ростов ленинградцах - РИА Новости, 25.07.2025
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Ростовская область
 
10:52 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/stend-2031347036.html
Информационный стенд открыли в память об освобождавших Ростов ленинградцах
Информационный стенд открыли в память об освобождавших Ростов ленинградцах - РИА Новости, 25.07.2025
Информационный стенд открыли в память об освобождавших Ростов ленинградцах
Интерактивный информационный стенд открыли на "Самбекских высотах" в память о ленинградцах, освобождавших Ростовскую область в годы Великой Отечественной войны, РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:52:00+03:00
2025-07-25T10:52:00+03:00
ростовская область
ростовская область
ленинград
вторая мировая война (1939-1945)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Интерактивный информационный стенд открыли на "Самбекских высотах" в память о ленинградцах, освобождавших Ростовскую область в годы Великой Отечественной войны, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. Открытие состоялось в рамках молодежного форума "Историческое наследие - богатство народа", который прошел на территории народного военно-исторического музея Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". "Для молодых жителей Дона очень важно помнить, какие жертвы принес огромный советский многонациональный народ на алтарь Победы, что происходило в Ленинграде во время ужасающей блокады города на Неве", - сказал Ищенко. Он добавил, что также и в Санкт-Петербурге молодые люди должны знать, что происходило на юге страны, когда в течение семи месяцев советские войска штурмовали линию Миус-фронта и вытеснили фашистов. По словам председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского, в Северной столице помнят и о тех, кто защищал их город - из 20 тысяч красноармейцев из Ростовской области более 6 тысяч человек погибли при обороне Ленинграда. В 2020 году на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориальную плиту в память уроженцев Ростовской области, погибших во время блокады Ленинграда. "Пять лет спустя на Самбекских высотах мы открываем интерактивный стенд памяти ленинградцев, которые освобождали нашу область. Сохранение исторической памяти для молодых людей сейчас играет особенную роль. Мы обязаны чтить подвиг воинов, которые нам подарили мирное небо, подарили право на саму жизнь", - сказал председатель молодежного парламента при Заксобрании Ростовской области Владимир Дьяченко. В рамках форума также было подписано соглашение о сотрудничестве между молодежными парламентами при законодательных собраниях Ростовской области и Санкт-Петербурга. Планируется реализовать совместные проекты патриотической, социальной и спортивной направленности.
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ростовская область, ленинград, вторая мировая война (1939-1945)
Ростовская область , Ростовская область, Ленинград, Вторая мировая война (1939-1945)
Информационный стенд открыли в память об освобождавших Ростов ленинградцах

В память об освобождавших Ростов ленинградцах в ВОВ открыли информационный стенд

© Фото : Александр Ищенко/TelegramИнтерактивный стенд на "Самбекских высотах"
Интерактивный стенд на Самбекских высотах - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Александр Ищенко/Telegram
Интерактивный стенд на "Самбекских высотах"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Интерактивный информационный стенд открыли на "Самбекских высотах" в память о ленинградцах, освобождавших Ростовскую область в годы Великой Отечественной войны, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Открытие состоялось в рамках молодежного форума "Историческое наследие - богатство народа", который прошел на территории народного военно-исторического музея Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".
"Для молодых жителей Дона очень важно помнить, какие жертвы принес огромный советский многонациональный народ на алтарь Победы, что происходило в Ленинграде во время ужасающей блокады города на Неве", - сказал Ищенко. Он добавил, что также и в Санкт-Петербурге молодые люди должны знать, что происходило на юге страны, когда в течение семи месяцев советские войска штурмовали линию Миус-фронта и вытеснили фашистов.
По словам председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского, в Северной столице помнят и о тех, кто защищал их город - из 20 тысяч красноармейцев из Ростовской области более 6 тысяч человек погибли при обороне Ленинграда. В 2020 году на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориальную плиту в память уроженцев Ростовской области, погибших во время блокады Ленинграда.
"Пять лет спустя на Самбекских высотах мы открываем интерактивный стенд памяти ленинградцев, которые освобождали нашу область. Сохранение исторической памяти для молодых людей сейчас играет особенную роль. Мы обязаны чтить подвиг воинов, которые нам подарили мирное небо, подарили право на саму жизнь", - сказал председатель молодежного парламента при Заксобрании Ростовской области Владимир Дьяченко.
В рамках форума также было подписано соглашение о сотрудничестве между молодежными парламентами при законодательных собраниях Ростовской области и Санкт-Петербурга. Планируется реализовать совместные проекты патриотической, социальной и спортивной направленности.
МФЦ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Ростовская областьРостовская областьЛенинградВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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