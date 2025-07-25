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В "Росконгрессе" предсказали снижение ключевой ставки до 16 процентов - РИА Новости, 25.07.2025
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08:25 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/stavka-2031315600.html
В "Росконгрессе" предсказали снижение ключевой ставки до 16 процентов
В "Росконгрессе" предсказали снижение ключевой ставки до 16 процентов - РИА Новости, 25.07.2025
В "Росконгрессе" предсказали снижение ключевой ставки до 16 процентов
Снижение ключевой ставки Банка России до 16% к концу 2025 года является наиболее вероятным сценарием, об этом сообщается в докладе "Росконгресса" "Ключевая... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:25:00+03:00
2025-07-25T08:25:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Снижение ключевой ставки Банка России до 16% к концу 2025 года является наиболее вероятным сценарием, об этом сообщается в докладе "Росконгресса" "Ключевая ставка Банка России. Перспективы снижения в 2025 году", который есть у РИА Новости. "Снижение ключевой ставки до 16% к концу 2025 года является наиболее вероятным сценарием. При прогнозируемой инфляции 7-8% реальная ставка составит около 9-10%, что сохранит жесткость денежно-кредитной политики", - говорится в докладе. По мнению аналитиков, снижение ключевой ставки до 16% не приведет к существенному росту инфляции и "не обязательно должно сопровождаться резким ослаблением рубля". При этом, как указывают эксперты, бизнес‑сообщество предлагает более решительное снижение ставки до 12% для стимулирования экономической активности. "Однако такой шаг сопряжен с рисками стагфляции и усиления инфляционного давления из‑за роста кредитной активности и активности в потребительском сегменте", - полагают авторы доклада. По мнению экспертов, чтобы минимизировать риски резкого снижения ключевой ставки, Банку России следует начать цикл ее последовательного снижения, начиная с 2 процентных пунктов в июле 2025 года, "с последующей паузой для оценки макроэкономических показателей". ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 июля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
В "Росконгрессе" предсказали снижение ключевой ставки до 16 процентов

"Росконгресс" ожидает снижение ключевой ставки до 16 процентов к концу года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Снижение ключевой ставки Банка России до 16% к концу 2025 года является наиболее вероятным сценарием, об этом сообщается в докладе "Росконгресса" "Ключевая ставка Банка России. Перспективы снижения в 2025 году", который есть у РИА Новости.
"Снижение ключевой ставки до 16% к концу 2025 года является наиболее вероятным сценарием. При прогнозируемой инфляции 7-8% реальная ставка составит около 9-10%, что сохранит жесткость денежно-кредитной политики", - говорится в докладе.
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По мнению аналитиков, снижение ключевой ставки до 16% не приведет к существенному росту инфляции и "не обязательно должно сопровождаться резким ослаблением рубля".
При этом, как указывают эксперты, бизнес‑сообщество предлагает более решительное снижение ставки до 12% для стимулирования экономической активности. "Однако такой шаг сопряжен с рисками стагфляции и усиления инфляционного давления из‑за роста кредитной активности и активности в потребительском сегменте", - полагают авторы доклада.
По мнению экспертов, чтобы минимизировать риски резкого снижения ключевой ставки, Банку России следует начать цикл ее последовательного снижения, начиная с 2 процентных пунктов в июле 2025 года, "с последующей паузой для оценки макроэкономических показателей".
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 июля.
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