Рейтинг@Mail.ru
Граждане Молдавии смогут урегулировать свой правовой статус в России - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/status-2031477874.html
Граждане Молдавии смогут урегулировать свой правовой статус в России
Граждане Молдавии смогут урегулировать свой правовой статус в России - РИА Новости, 25.07.2025
Граждане Молдавии смогут урегулировать свой правовой статус в России
Граждане Молдавии, не урегулировавшие свое правовое положение в РФ и покинувшие страну, при возвращении в Россию с 1 октября смогут урегулировать свой статус до РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:31:00+03:00
2025-07-25T17:31:00+03:00
россия
молдавия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/96/1495409621_0:82:1554:956_1920x0_80_0_0_d57ff35cff2b97a87991f7c591936116.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Граждане Молдавии, не урегулировавшие свое правовое положение в РФ и покинувшие страну, при возвращении в Россию с 1 октября смогут урегулировать свой статус до 1 января 2026 года, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу. "Граждане Республики Молдова, не урегулировавшие своего правового положения в Российской Федерации в соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 года №1126 "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки", выехавшие после дня вступления в силу настоящего указа в Республику Молдова, в том числе через территории третьих государств, и въезжающие с 1 октября 2025 года в Российскую Федерацию из Республики Молдова, в том числе через территории третьих государств, вправе урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации", - говорится в тексте указа. Для этого гражданам Молдавии необходимо до 1 января 2026 года включительно обратиться в территориальный орган МВД РФ или другое уполномоченное учреждение для продления срока временного пребывания в России или оформления документов, подтверждающих право на временное или постоянное проживание. Кроме того, президент разрешил указанным в документе гражданам Молдавии до 1 октября 2026 года осуществлять трудовую деятельность в РФ без патента при условии прохождения в МВД идентификации личности и медицинского освидетельствования.
https://ria.ru/20250725/golosovanie-2031332694.html
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/96/1495409621_87:0:1468:1036_1920x0_80_0_0_cd84dc1d26213fe5d59b7906309aa556.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, владимир путин
Россия, Молдавия, Владимир Путин
Граждане Молдавии смогут урегулировать свой правовой статус в России

Нелегально пребывавшие в РФ граждане Молдавии смогут урегулировать свой статус

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и России
Флаги Молдавии и России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Граждане Молдавии, не урегулировавшие свое правовое положение в РФ и покинувшие страну, при возвращении в Россию с 1 октября смогут урегулировать свой статус до 1 января 2026 года, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу.
"Граждане Республики Молдова, не урегулировавшие своего правового положения в Российской Федерации в соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 года №1126 "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки", выехавшие после дня вступления в силу настоящего указа в Республику Молдова, в том числе через территории третьих государств, и въезжающие с 1 октября 2025 года в Российскую Федерацию из Республики Молдова, в том числе через территории третьих государств, вправе урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
Для этого гражданам Молдавии необходимо до 1 января 2026 года включительно обратиться в территориальный орган МВД РФ или другое уполномоченное учреждение для продления срока временного пребывания в России или оформления документов, подтверждающих право на временное или постоянное проживание.
Кроме того, президент разрешил указанным в документе гражданам Молдавии до 1 октября 2026 года осуществлять трудовую деятельность в РФ без патента при условии прохождения в МВД идентификации личности и медицинского освидетельствования.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Власти Молдавии разделили граждан на своих и чужих, заявил экс-премьер
09:58
 
РоссияМолдавияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала