https://ria.ru/20250725/status-2031477874.html

Граждане Молдавии смогут урегулировать свой правовой статус в России

Граждане Молдавии смогут урегулировать свой правовой статус в России - РИА Новости, 25.07.2025

Граждане Молдавии смогут урегулировать свой правовой статус в России

Граждане Молдавии, не урегулировавшие свое правовое положение в РФ и покинувшие страну, при возвращении в Россию с 1 октября смогут урегулировать свой статус до РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:31:00+03:00

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2025-07-25T17:31:00+03:00

россия

молдавия

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Граждане Молдавии, не урегулировавшие свое правовое положение в РФ и покинувшие страну, при возвращении в Россию с 1 октября смогут урегулировать свой статус до 1 января 2026 года, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу. "Граждане Республики Молдова, не урегулировавшие своего правового положения в Российской Федерации в соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 года №1126 "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки", выехавшие после дня вступления в силу настоящего указа в Республику Молдова, в том числе через территории третьих государств, и въезжающие с 1 октября 2025 года в Российскую Федерацию из Республики Молдова, в том числе через территории третьих государств, вправе урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации", - говорится в тексте указа. Для этого гражданам Молдавии необходимо до 1 января 2026 года включительно обратиться в территориальный орган МВД РФ или другое уполномоченное учреждение для продления срока временного пребывания в России или оформления документов, подтверждающих право на временное или постоянное проживание. Кроме того, президент разрешил указанным в документе гражданам Молдавии до 1 октября 2026 года осуществлять трудовую деятельность в РФ без патента при условии прохождения в МВД идентификации личности и медицинского освидетельствования.

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россия, молдавия, владимир путин