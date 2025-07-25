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АВС: США разморозили шесть миллиардов долларов на образовательные программы

АВС: США разморозили шесть миллиардов долларов на образовательные программы - РИА Новости, 25.07.2025

АВС: США разморозили шесть миллиардов долларов на образовательные программы

Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу приняла решение разморозить более 6 миллиардов долларов федерального финансирования, ранее... РИА Новости, 25.07.2025

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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу приняла решение разморозить более 6 миллиардов долларов федерального финансирования, ранее приостановленного для проверки целевого использования средств, сообщает в пятницу телеканал ABC News со ссылкой на представителя министерства образования. Речь идет о средствах, выделенных конгрессом на программы преподавания английского как второго языка, повышения квалификации учителей и образования для взрослых. Как уточнили в ведомстве, все профильные направления получат положенное финансирование в полном объёме. Изначально эти средства были заморожены по решению Административно-бюджетного управления США (OMB) с целью проверки возможного "грубого злоупотребления бюджетом в интересах леворадикальной повестки". Накануне министр образования Линда Макмэн заявила в интервью ABC, что разблокировка средств может произойти до конца года, однако на деле решение было принято уже в пятницу. Ранее более 20 школьных округов и образовательных организаций подали иск к администрации Трампа, а группа сенаторов-республиканцев направила официальное письмо в OMB с требованием отменить приостановку финансирования. За неделю до этого Белый дом уже разморозил более 1 миллиарда долларов, предназначенных для внеклассных и летних программ. Как сообщил телеканал, штаты, получающие федеральное финансирование, теперь обязаны соблюдать новые критерии расходования средств.

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в мире, сша, дональд трамп