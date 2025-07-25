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США ликвидировали высокопоставленного командира ИГ* в Сирии - РИА Новости, 25.07.2025
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16:57 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ssha-2031466075.html
США ликвидировали высокопоставленного командира ИГ* в Сирии
США ликвидировали высокопоставленного командира ИГ* в Сирии - РИА Новости, 25.07.2025
США ликвидировали высокопоставленного командира ИГ* в Сирии
Американские военные провели рейд в районе города Эль-Баб на севере Сирии, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный командир террористической... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:57:00+03:00
2025-07-25T16:57:00+03:00
в мире
сирия
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эль-баб
исламское государство*
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Американские военные провели рейд в районе города Эль-Баб на севере Сирии, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный командир террористической группировки "Исламское государство" * Дийаа Завба Муслих аль-Хардани, сообщило в пятницу Центральное командование ВС США (CENTCOM). Как стало известно, в ходе операции также были убиты его два взрослых сына, имеющие связи с ИГ*, — Абдалла Дийа аль-Хардани и Абд ар-Рахман Дийа Завба аль-Хардани. По данным американской стороны, все трое представляли угрозу для сил США, международной коалиции и нового правительства Сирии. При этом находившиеся на месте три женщины и трое детей не пострадали. "Мы будем неустанно преследовать террористов ИГ*, где бы они ни находились. Им не будет безопасно ни во сне, ни в укрытии, ни на боевых операциях. Вместе с союзниками и партнерами Центральное командование США стремится к окончательному разгрому ИГ*, которое угрожает региону, нашим союзникам и родине", - заявил командующий CENTCOM генерал Майкл Эрик Курилла, чьи слова также приводятся в обнародованном заявлении командования.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сирия, сша, эль-баб, исламское государство*, вооруженные силы сша
В мире, Сирия, США, Эль-Баб, Исламское государство*, Вооруженные силы США
США ликвидировали высокопоставленного командира ИГ* в Сирии

США ликвидировали в Сирии высокопоставленного командира ИГ аль-Хардани

© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Американские военные провели рейд в районе города Эль-Баб на севере Сирии, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный командир террористической группировки "Исламское государство" * Дийаа Завба Муслих аль-Хардани, сообщило в пятницу Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Как стало известно, в ходе операции также были убиты его два взрослых сына, имеющие связи с ИГ*, — Абдалла Дийа аль-Хардани и Абд ар-Рахман Дийа Завба аль-Хардани. По данным американской стороны, все трое представляли угрозу для сил США, международной коалиции и нового правительства Сирии. При этом находившиеся на месте три женщины и трое детей не пострадали.
"Мы будем неустанно преследовать террористов ИГ*, где бы они ни находились. Им не будет безопасно ни во сне, ни в укрытии, ни на боевых операциях. Вместе с союзниками и партнерами Центральное командование США стремится к окончательному разгрому ИГ*, которое угрожает региону, нашим союзникам и родине", - заявил командующий CENTCOM генерал Майкл Эрик Курилла, чьи слова также приводятся в обнародованном заявлении командования.
* Террористическая организация, запрещена в России
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В миреСирияСШАЭль-БабИсламское государство*Вооруженные силы США
 
 
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