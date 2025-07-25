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Источник: США не присоединились к осуждениям Запада в адрес России в ВТО - РИА Новости, 25.07.2025
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16:39 25.07.2025 (обновлено: 16:40 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ssha-2031462982.html
Источник: США не присоединились к осуждениям Запада в адрес России в ВТО
Источник: США не присоединились к осуждениям Запада в адрес России в ВТО - РИА Новости, 25.07.2025
Источник: США не присоединились к осуждениям Запада в адрес России в ВТО
США вновь не присоединились к осуждениям Запада в адрес России на заседании государств-членов органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО),... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:39:00+03:00
2025-07-25T16:40:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 25 июл - РИА Новости. США вновь не присоединились к осуждениям Запада в адрес России на заседании государств-членов органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО), заявил журналистам в Женеве торговый источник. В феврале постпред РФ в ВТО Николай Платонов заявил РИА Новости, что США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов организации, хотя оно носит стандартный характер для группы антироссийски настроенных стран. "Австралия, Канада, Европейский союз, Япония, Корея, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Украина и Великобритания осудили российское вторжение и выразили свою поддержку и солидарность с Украиной и ее народом. РФ заявила, что этот вопрос не касается этот орган и что этот вопрос не должен рассматриваться на данной площадке", - сказал он. В марте источник сообщил журналистам в Женеве, что США не поддержали на заседании комитета по сельскому хозяйству Всемирной торговой организации ВТО критику Евросоюза, Великобритании и Канады в адрес России в связи с конфликтом на Украине.
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в мире, россия, сша, украина, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Россия, США, Украина, Всемирная торговая организация (ВТО)
Источник: США не присоединились к осуждениям Запада в адрес России в ВТО

США вновь не присоединились к осуждениям Запада в адрес России в ВТО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЖЕНЕВА, 25 июл - РИА Новости. США вновь не присоединились к осуждениям Запада в адрес России на заседании государств-членов органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО), заявил журналистам в Женеве торговый источник.
В феврале постпред РФ в ВТО Николай Платонов заявил РИА Новости, что США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов организации, хотя оно носит стандартный характер для группы антироссийски настроенных стран.
"Австралия, Канада, Европейский союз, Япония, Корея, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Украина и Великобритания осудили российское вторжение и выразили свою поддержку и солидарность с Украиной и ее народом. РФ заявила, что этот вопрос не касается этот орган и что этот вопрос не должен рассматриваться на данной площадке", - сказал он.
В марте источник сообщил журналистам в Женеве, что США не поддержали на заседании комитета по сельскому хозяйству Всемирной торговой организации ВТО критику Евросоюза, Великобритании и Канады в адрес России в связи с конфликтом на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В США указали на ошибку Трампа в отношениях с Россией
11:24
 
В миреРоссияСШАУкраинаВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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