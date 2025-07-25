https://ria.ru/20250725/ssha-2031462982.html

Источник: США не присоединились к осуждениям Запада в адрес России в ВТО

Источник: США не присоединились к осуждениям Запада в адрес России в ВТО - РИА Новости, 25.07.2025

Источник: США не присоединились к осуждениям Запада в адрес России в ВТО

США вновь не присоединились к осуждениям Запада в адрес России на заседании государств-членов органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО),... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:39:00+03:00

2025-07-25T16:39:00+03:00

2025-07-25T16:40:00+03:00

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россия

сша

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ЖЕНЕВА, 25 июл - РИА Новости. США вновь не присоединились к осуждениям Запада в адрес России на заседании государств-членов органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО), заявил журналистам в Женеве торговый источник. В феврале постпред РФ в ВТО Николай Платонов заявил РИА Новости, что США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов организации, хотя оно носит стандартный характер для группы антироссийски настроенных стран. "Австралия, Канада, Европейский союз, Япония, Корея, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Украина и Великобритания осудили российское вторжение и выразили свою поддержку и солидарность с Украиной и ее народом. РФ заявила, что этот вопрос не касается этот орган и что этот вопрос не должен рассматриваться на данной площадке", - сказал он. В марте источник сообщил журналистам в Женеве, что США не поддержали на заседании комитета по сельскому хозяйству Всемирной торговой организации ВТО критику Евросоюза, Великобритании и Канады в адрес России в связи с конфликтом на Украине.

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031355814.html

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в мире, россия, сша, украина, всемирная торговая организация (вто)