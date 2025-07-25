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Американский университет Нью-Мексико сообщил о стрельбе

Американский университет Нью-Мексико сообщил о стрельбе - РИА Новости, 25.07.2025

Американский университет Нью-Мексико сообщил о стрельбе

Американский Университет Нью-Мексико заявил в пятницу, что на его территории произошла стрельба, один человек погиб, стрелявший остается на свободе, в связи с... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:18:00+03:00

2025-07-25T16:18:00+03:00

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нью-мексико

в мире

альбукерке

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Американский Университет Нью-Мексико заявил в пятницу, что на его территории произошла стрельба, один человек погиб, стрелявший остается на свободе, в связи с чем территория университета остается закрытой, сотрудникам и студентам приказано оставаться в укрытии."Ранним утром 25 июля 2025 года в полицейский участок университета Нью-Мексико поступило сообщение о выстрелах в Casas del Rio, расположенном по адресу 420 Redondo Dr NE в Альбукерке. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что два человека получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших скончался, а другой получил неопасные для жизни ранения. Подозреваемый остаётся на свободе и, возможно, всё ещё находится на территории кампуса. В качестве меры предосторожности университет закрыл свой центральный кампус в Альбукерке", - говорится в сообщении на сайте учебного заведения.Правоохранительные органы продолжают работать на месте происшествия, отметила администрация.

нью-мексико

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нью-мексико, в мире, альбукерке