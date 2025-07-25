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Израиль и США рассмотрят новые варианты спасения заложников из сектора Газа

Израиль и США рассмотрят новые варианты спасения заложников из сектора Газа - РИА Новости, 25.07.2025

Израиль и США рассмотрят новые варианты спасения заложников из сектора Газа

Власти Израиля и США рассматривают альтернативные варианты освобождения израильских заложников из сектора Газа в связи с тем, что палестинское движение ХАМАС... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:07:00+03:00

2025-07-25T16:07:00+03:00

2025-07-25T16:07:00+03:00

в мире

сша

израиль

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стив уиткофф

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Власти Израиля и США рассматривают альтернативные варианты освобождения израильских заложников из сектора Газа в связи с тем, что палестинское движение ХАМАС "препятствует заключению соглашения" о прекращении огня в палестинском анклаве, сообщил в пятницу офис израильского премьера. "Специальный посланник (США – ред.) по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф абсолютно прав: ХАМАС - это главное препятствие на пути к соглашению об освобождении заложников. Вместе с нашими союзниками из США мы рассматриваем альтернативные варианты, чтобы вернуть заложников домой, положить конец террору ХАМАС и обеспечить прочный мир для Израиля и всего региона", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250725/izrail-2031322001.html

сша

израиль

ближний восток

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в мире, сша, израиль, ближний восток, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году