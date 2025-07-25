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Израиль и США рассмотрят новые варианты спасения заложников из сектора Газа - РИА Новости, 25.07.2025
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16:07 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ssha-2031451422.html
Израиль и США рассмотрят новые варианты спасения заложников из сектора Газа
Израиль и США рассмотрят новые варианты спасения заложников из сектора Газа - РИА Новости, 25.07.2025
Израиль и США рассмотрят новые варианты спасения заложников из сектора Газа
Власти Израиля и США рассматривают альтернативные варианты освобождения израильских заложников из сектора Газа в связи с тем, что палестинское движение ХАМАС... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:07:00+03:00
2025-07-25T16:07:00+03:00
в мире
сша
израиль
ближний восток
стив уиткофф
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Власти Израиля и США рассматривают альтернативные варианты освобождения израильских заложников из сектора Газа в связи с тем, что палестинское движение ХАМАС "препятствует заключению соглашения" о прекращении огня в палестинском анклаве, сообщил в пятницу офис израильского премьера. "Специальный посланник (США – ред.) по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф абсолютно прав: ХАМАС - это главное препятствие на пути к соглашению об освобождении заложников. Вместе с нашими союзниками из США мы рассматриваем альтернативные варианты, чтобы вернуть заложников домой, положить конец террору ХАМАС и обеспечить прочный мир для Израиля и всего региона", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250725/izrail-2031322001.html
сша
израиль
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в мире, сша, израиль, ближний восток, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Стив Уиткофф, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль и США рассмотрят новые варианты спасения заложников из сектора Газа

Израиль и США рассмотрят альтернативные пути спасения заложников из сектора Газа

© AP Photo / Nasser IshtayehИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Власти Израиля и США рассматривают альтернативные варианты освобождения израильских заложников из сектора Газа в связи с тем, что палестинское движение ХАМАС "препятствует заключению соглашения" о прекращении огня в палестинском анклаве, сообщил в пятницу офис израильского премьера.
"Специальный посланник (США – ред.) по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф абсолютно прав: ХАМАС - это главное препятствие на пути к соглашению об освобождении заложников. Вместе с нашими союзниками из США мы рассматриваем альтернативные варианты, чтобы вернуть заложников домой, положить конец террору ХАМАС и обеспечить прочный мир для Израиля и всего региона", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Израиль почти израсходовал противоракеты "Стрела-3", пишут СМИ
09:17
 
В миреСШАИзраильБлижний ВостокСтив УиткоффХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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