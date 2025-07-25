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Экс-глава отдела ЦРУ назвал условие для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 25.07.2025
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14:54 25.07.2025 (обновлено: 14:55 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ssha-2031429929.html
Экс-глава отдела ЦРУ назвал условие для урегулирования конфликта на Украине
Экс-глава отдела ЦРУ назвал условие для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 25.07.2025
Экс-глава отдела ЦРУ назвал условие для урегулирования конфликта на Украине
Одним из элементов урегулирования украинского конфликта должны стать четкие гарантии невступления Киева в НАТО, считает бывший глава аналитического... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:54:00+03:00
2025-07-25T14:55:00+03:00
в мире
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россия
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марк рютте
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Одним из элементов урегулирования украинского конфликта должны стать четкие гарантии невступления Киева в НАТО, считает бывший глава аналитического подразделения по России в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США Джордж Биб. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине. "Одним из элементов (урегулирования украинского конфликта - ред.) должны стать конкретные гарантии того, что Украина не войдет в НАТО, а силы стран-членов НАТО не будут находиться на территории Украины", - пишет Биб в статье для издания Responsible Statecraft. Как отмечает Биб, для разрешения конфликта на Украине необходимо обратить внимание на геополитические проблемы, лежащие в его основе. Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Блумберг согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005598300.html
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в мире, украина, россия, сша, мария захарова, сергей лавров, марк рютте, нато, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Мария Захарова, Сергей Лавров, Марк Рютте, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
Экс-глава отдела ЦРУ назвал условие для урегулирования конфликта на Украине

Экс-глава отдела ЦРУ Биб призвал гарантировать невступление Украины в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Одним из элементов урегулирования украинского конфликта должны стать четкие гарантии невступления Киева в НАТО, считает бывший глава аналитического подразделения по России в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США Джордж Биб.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
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"Одним из элементов (урегулирования украинского конфликта - ред.) должны стать конкретные гарантии того, что Украина не войдет в НАТО, а силы стран-членов НАТО не будут находиться на территории Украины", - пишет Биб в статье для издания Responsible Statecraft.
Как отмечает Биб, для разрешения конфликта на Украине необходимо обратить внимание на геополитические проблемы, лежащие в его основе.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Блумберг согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".
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