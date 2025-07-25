Рейтинг@Mail.ru
Зеленский законом о НАБУ подорвал доверие США, пишет Telegraph - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 25.07.2025 (обновлено: 15:36 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ssha-2031411919.html
Зеленский законом о НАБУ подорвал доверие США, пишет Telegraph
Зеленский законом о НАБУ подорвал доверие США, пишет Telegraph - РИА Новости, 25.07.2025
Зеленский законом о НАБУ подорвал доверие США, пишет Telegraph
Владимир Зеленский законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подорвал доверие США и поставил под угрозу новые поставки, пишет газета... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:09:00+03:00
2025-07-25T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:48:3113:1799_1920x0_80_0_0_7028821ce3922c9cadf70f533c708cd1.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подорвал доверие США и поставил под угрозу новые поставки, пишет газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленных помощников конгрессменов."Высшее руководство администрации Трампа предупреждало Зеленского, чтобы он не лишал автономии два ключевых антикоррупционных ведомства, но он проигнорировал это. &lt;...&gt; Украинцам дали понять, что это не лучшая идея. &lt;...&gt; Это было сделано в надежде, что Зеленский наложит вето", — рассказал источник.По словам помощников конгрессменов, глава киевского режима подорвал доверие Вашингтона, что может сказаться на помощи Украине. "Зеленский действительно облажался. &lt;...&gt; Он стреляет себе в ногу", — пояснил собеседник газеты. Другой источник отметил, что гораздо сложнее аргументировать необходимость помощи Украине, когда украинское правительство так поступает. Как пишет Telegraph, действия Зеленского могут свести на нет многомесячную работу тех, кто продвигал антироссийскую повестку и призывал Трампа занять более мягкую позицию в отношении Киева. "Не думаю, что это принесет (Украине. — Прим. ред.) какую-либо пользу в глазах США. &lt;...&gt; Это может подорвать поддержку некоторых традиционных "ястребов" в конгрессе", —заявил высокопоставленный источник.Помощники конгрессменов-республиканцев озадачены тем, как Зеленский мог так жестоко просчитаться именно тогда, когда началось осторожное сближение Киева с Вашингтоном. "Неужели украинцы думали, что Соединенным Штатам это безразлично? &lt;...&gt; Почему они решили, что это важнее, чем убедиться, что это не повлияет на поддержку, которую они получают от США и Европы?" — задался вопросом источник. Другой собеседник газеты допустил, что Зеленский, вероятно, "получил сообщение", раз вносит на рассмотрение новый законопроект. Зеленский против антикоррупционных ведомств
https://ria.ru/20250606/tramp-2021190459.html
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html
https://ria.ru/20250724/kiev-2031049371.html
https://ria.ru/20250725/rada-2031408848.html
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7, служба безопасности украины, протесты на украине из-за закона о набу
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, G7, Служба безопасности Украины, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Зеленский законом о НАБУ подорвал доверие США, пишет Telegraph

Telegraph: Зеленский законом о НАБУ поставил под угрозу помощь со стороны США

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подорвал доверие США и поставил под угрозу новые поставки, пишет газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленных помощников конгрессменов.
"Высшее руководство администрации Трампа предупреждало Зеленского, чтобы он не лишал автономии два ключевых антикоррупционных ведомства, но он проигнорировал это. <...> Украинцам дали понять, что это не лучшая идея. <...> Это было сделано в надежде, что Зеленский наложит вето", — рассказал источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Трамп дозрел до особой враждебности к Зеленскому
6 июня, 08:00
По словам помощников конгрессменов, глава киевского режима подорвал доверие Вашингтона, что может сказаться на помощи Украине.
"Зеленский действительно облажался. <...> Он стреляет себе в ногу", — пояснил собеседник газеты.
Другой источник отметил, что гораздо сложнее аргументировать необходимость помощи Украине, когда украинское правительство так поступает.
Как пишет Telegraph, действия Зеленского могут свести на нет многомесячную работу тех, кто продвигал антироссийскую повестку и призывал Трампа занять более мягкую позицию в отношении Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Ну все, Зеленского наконец уберут. Это означает долгую тотальную войну
08:00
"Не думаю, что это принесет (Украине. — Прим. ред.) какую-либо пользу в глазах США. <...> Это может подорвать поддержку некоторых традиционных "ястребов" в конгрессе", —заявил высокопоставленный источник.
Помощники конгрессменов-республиканцев озадачены тем, как Зеленский мог так жестоко просчитаться именно тогда, когда началось осторожное сближение Киева с Вашингтоном.
"Неужели украинцы думали, что Соединенным Штатам это безразлично? <...> Почему они решили, что это важнее, чем убедиться, что это не повлияет на поддержку, которую они получают от США и Европы?" — задался вопросом источник.
Другой собеседник газеты допустил, что Зеленский, вероятно, "получил сообщение", раз вносит на рассмотрение новый законопроект.
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Закон о НАБУ подорвал переговоры о членстве Украины в ЕС, пишет Bloomberg
Вчера, 09:39

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
  • Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
  • Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
  • Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
  • Накануне Зеленский внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Зеленский запер послов G7 без связи на время подписания закона о НАБУ
14:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныG7Служба безопасности УкраиныПротесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала