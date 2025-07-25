https://ria.ru/20250725/ssha-2031411919.html

Зеленский законом о НАБУ подорвал доверие США, пишет Telegraph

Зеленский законом о НАБУ подорвал доверие США, пишет Telegraph - РИА Новости, 25.07.2025

Зеленский законом о НАБУ подорвал доверие США, пишет Telegraph

Владимир Зеленский законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подорвал доверие США и поставил под угрозу новые поставки, пишет газета... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:09:00+03:00

2025-07-25T14:09:00+03:00

2025-07-25T15:36:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подорвал доверие США и поставил под угрозу новые поставки, пишет газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленных помощников конгрессменов."Высшее руководство администрации Трампа предупреждало Зеленского, чтобы он не лишал автономии два ключевых антикоррупционных ведомства, но он проигнорировал это. <...> Украинцам дали понять, что это не лучшая идея. <...> Это было сделано в надежде, что Зеленский наложит вето", — рассказал источник.По словам помощников конгрессменов, глава киевского режима подорвал доверие Вашингтона, что может сказаться на помощи Украине. "Зеленский действительно облажался. <...> Он стреляет себе в ногу", — пояснил собеседник газеты. Другой источник отметил, что гораздо сложнее аргументировать необходимость помощи Украине, когда украинское правительство так поступает. Как пишет Telegraph, действия Зеленского могут свести на нет многомесячную работу тех, кто продвигал антироссийскую повестку и призывал Трампа занять более мягкую позицию в отношении Киева. "Не думаю, что это принесет (Украине. — Прим. ред.) какую-либо пользу в глазах США. <...> Это может подорвать поддержку некоторых традиционных "ястребов" в конгрессе", —заявил высокопоставленный источник.Помощники конгрессменов-республиканцев озадачены тем, как Зеленский мог так жестоко просчитаться именно тогда, когда началось осторожное сближение Киева с Вашингтоном. "Неужели украинцы думали, что Соединенным Штатам это безразлично? <...> Почему они решили, что это важнее, чем убедиться, что это не повлияет на поддержку, которую они получают от США и Европы?" — задался вопросом источник. Другой собеседник газеты допустил, что Зеленский, вероятно, "получил сообщение", раз вносит на рассмотрение новый законопроект. Зеленский против антикоррупционных ведомств

https://ria.ru/20250606/tramp-2021190459.html

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html

https://ria.ru/20250724/kiev-2031049371.html

https://ria.ru/20250725/rada-2031408848.html

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