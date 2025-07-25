Адмирал ВМС США заявил о кризисном положении флота
Адмирал ВМС США Коудл заявил о кризисном состоянии флота на слушаниях в Сенате
© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Theron J. Godbold/ReleasedАмериканский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Военно-морские силы США находятся в кризисном положении, вызванном многолетним сокращением флота, упадком судостроения и задержками ремонтов, заявил адмирал ВМС США Дэрил Коудл на слушании Комитета Сената США по вооруженным силам.
"По мере того, как Китай продолжает наращивать военно-морскую мощь, а вероятность конфликта между равными по силе флотами неуклонно растёт с каждым днём, постепенно становятся очевидными последствия ошибочных решений, принятых десятилетия назад", – заявил Коудл.
Сенат сейчас рассматривает кандидатуру Коудла на предмет продления его полномочий в должности адмирала и назначения на позицию начальника военно-морских операций. На слушаниях он представил план восстановления флота, включающий в себя достижение полной боеготовности, масштабную модернизацию с использованием модульных платформ и "углубление интеграции между всеми сферами: морской, воздушной, киберпространством и подводной средой – как никогда ранее".
В 2024 году еженедельник Defense News сообщил, что состояние кораблей Военно-морских сил США достигло самого низкого уровня за последние 25 лет. Причиной этого стала нехватка рабочей силы и множество других проблем.
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