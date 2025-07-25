https://ria.ru/20250725/ssha-2031289356.html

Адмирал ВМС США заявил о кризисном положении флота

Адмирал ВМС США заявил о кризисном положении флота - РИА Новости, 25.07.2025

Адмирал ВМС США заявил о кризисном положении флота

Военно-морские силы США находятся в кризисном положении, вызванном многолетним сокращением флота, упадком судостроения и задержками ремонтов, заявил адмирал ВМС РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T02:14:00+03:00

2025-07-25T02:14:00+03:00

2025-07-25T02:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Военно-морские силы США находятся в кризисном положении, вызванном многолетним сокращением флота, упадком судостроения и задержками ремонтов, заявил адмирал ВМС США Дэрил Коудл на слушании Комитета Сената США по вооруженным силам. "По мере того, как Китай продолжает наращивать военно-морскую мощь, а вероятность конфликта между равными по силе флотами неуклонно растёт с каждым днём, постепенно становятся очевидными последствия ошибочных решений, принятых десятилетия назад", – заявил Коудл. Сенат сейчас рассматривает кандидатуру Коудла на предмет продления его полномочий в должности адмирала и назначения на позицию начальника военно-морских операций. На слушаниях он представил план восстановления флота, включающий в себя достижение полной боеготовности, масштабную модернизацию с использованием модульных платформ и "углубление интеграции между всеми сферами: морской, воздушной, киберпространством и подводной средой – как никогда ранее". В 2024 году еженедельник Defense News сообщил, что состояние кораблей Военно-морских сил США достигло самого низкого уровня за последние 25 лет. Причиной этого стала нехватка рабочей силы и множество других проблем.

https://ria.ru/20250724/us-ua-2030884347.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай