https://ria.ru/20250725/srok-2031473725.html

Жителю Калининграда добавили еще 10 лет к пожизненному сроку

Жителю Калининграда добавили еще 10 лет к пожизненному сроку - РИА Новости, 25.07.2025

Жителю Калининграда добавили еще 10 лет к пожизненному сроку

Суд под Калининградом приговорил жителя Гусевского района Игоря Юферева, уже отбывающего пожизненный срок за несколько убийств, еще к 10 годам лишения свободы... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:22:00+03:00

2025-07-25T17:22:00+03:00

2025-07-25T17:24:00+03:00

происшествия

гусев

красное (смоленская область)

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 25 июл — РИА Новости. Суд под Калининградом приговорил жителя Гусевского района Игоря Юферева, уже отбывающего пожизненный срок за несколько убийств, еще к 10 годам лишения свободы за убийство и изнасилование женщины в 1992 году, сообщила пресс-служба областного суда. Гусевским городским судом установлено, что вечером 8 ноября 1992 года Юферев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи дома по улице Железнодорожной в городе Гусеве встретил ранее не знакомую женщину, силой привел ее на берег реки Красная, там изнасиловал и, чтобы скрыть совершенное преступление, задушил. После этого сбросил тело убитой женщины в реку и скрылся. "Приговором Гусевского городского суда Калининградской области Юфереву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии особого режима. В соответствии с частью 3 статьи 40 УК РСФСР путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным Юфереву по приговору от 12 февраля 2024 года, окончательно назначено – пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Суд квалифицировал действия Юферева по пункту "е" статьи 102 УК РСФСР - умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием. Как ранее сообщала пресс-служба регионального СУСК, тело женщины обнаружили 24 ноября 1992 года в реке Красная в черте города Гусева, ее изнасиловали и задушили. Погибшей оказалась 46-летняя санитарка городской больницы, возвращавшаяся домой с дежурства. Тогда установить подозреваемого не удалось, но в ходе работы с материалами нераскрытых преступлений прошлых лет правоохранители выявили схожие преступления, совершенные в регионе с 1992 по 1997 годы. В поле зрения следствия попал 53-летний Юферев, отбывающий пожизненное наказание за убийство в 1993 году жительницы Гусева и убийство в мае 1997 года своего друга и его семьи. В результате грамотно спланированной тактики допроса и оперативных мероприятий следователям СУСК РФ по Калининградской области, оперативникам ГУУР МВД России и региональному управлению уголовного розыска удалось установить контакт с фигурантом, который дал подробные показания, признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного в 1992 году преступления в ходе проверки показаний на месте, сообщив следствию детали, которые не могли быть известны лицу, непричастному к убийству. По данным СМИ, Игорь Юферев известен под прозвищем "гусевский мясник" за серию жестоких убийств женщин и детей в 90-х годах. Число жертв серийного убийцы, отбывающего пожизненный срок после признания в новом преступлении, выросло до восьми.

https://ria.ru/20250725/sud-2031359647.html

гусев

красное (смоленская область)

калининградская область

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происшествия, гусев, красное (смоленская область), калининградская область