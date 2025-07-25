https://ria.ru/20250725/sputniki-2031337312.html

Ракета "Союз" вывела спутники "Ионосфера-М" на орбиту

Ракета "Союз" вывела спутники "Ионосфера-М" на орбиту - РИА Новости, 25.07.2025

Ракета "Союз" вывела спутники "Ионосфера-М" на орбиту

Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту два гелиогеофизических спутника "Ионосфера-М", сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:16:00+03:00

2025-07-25T10:16:00+03:00

2025-07-25T14:18:00+03:00

роскосмос

спутник

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031388521_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8178a7051112fbb1203ac47a91dc04f5.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту два гелиогеофизических спутника "Ионосфера-М", сообщил "Роскосмос". "Аппараты "Ионосфера-М" № 3 и № 4, запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока "Фрегат", — говорится в заявлении.Ракета "Союз-2.1б" стартовала сегодня в 8:54 мск. Разгонный блок отделился от ее третьей ступени через девять минут 24 секунды после пуска. После этого "Фрегат" два раза включил маршевый двигатель, чтобы доставить спутники на нужные орбиты. В качестве попутной нагрузки на нем разместили 18 малых космических аппаратов, половину из которых разработала компания "Геоскан". Один из спутников — иранский телекоммуникационный NAHID-2. Первые две "Ионосферы-М" запустили с Восточного 5 ноября 2024 года, они уже прошли госиспытания. Аппараты массой более 400 килограммов работают на орбите высотой 820 километров. Все четыре спутника, в том числе запущенные сегодня, составят систему "Ионозонд". Она предназначена для наблюдения за изменениями структуры ионосферы и явлениями в ней, а также для быстрого получения информации о гелиогеофизической обстановке, которую часто называют "космической погодой".Это был первый пуск с Восточного в 2025-м и 20-й в истории космодрома. Всего же в российской пусковой программе он стал девятым в этом году.

https://ria.ru/20250716/mks-2029541006.html

https://ria.ru/20250703/kosmos-2027065073.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отделение от разгонного блока "Фрегат" спутников "Ионосфера-М" "Роскосмос" предоставил РИА Новости видео отделения от разгонного блока "Фрегат" спутников "Ионосфера-М", запущенных сегодня на орбиту на ракете "Союз-2.1б". 2025-07-25T10:16 true PT0M23S

Старт ракеты "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный" Ракета "Союз-2.1б" со спутниками "Ионосфера-М", а также 18 малыми аппаратами, в том числе одним иранским, стартовала с космодрома "Восточный" 2025-07-25T10:16 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскосмос, спутник, космос - риа наука