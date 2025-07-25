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Ракета "Союз" вывела спутники "Ионосфера-М" на орбиту - РИА Новости, 25.07.2025
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10:16 25.07.2025 (обновлено: 14:18 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/sputniki-2031337312.html
Ракета "Союз" вывела спутники "Ионосфера-М" на орбиту
Ракета "Союз" вывела спутники "Ионосфера-М" на орбиту - РИА Новости, 25.07.2025
Ракета "Союз" вывела спутники "Ионосфера-М" на орбиту
Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту два гелиогеофизических спутника "Ионосфера-М", сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:16:00+03:00
2025-07-25T14:18:00+03:00
роскосмос
спутник
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту два гелиогеофизических спутника "Ионосфера-М", сообщил "Роскосмос". "Аппараты "Ионосфера-М" № 3 и № 4, запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока "Фрегат", — говорится в заявлении.Ракета "Союз-2.1б" стартовала сегодня в 8:54 мск. Разгонный блок отделился от ее третьей ступени через девять минут 24 секунды после пуска. После этого "Фрегат" два раза включил маршевый двигатель, чтобы доставить спутники на нужные орбиты. В качестве попутной нагрузки на нем разместили 18 малых космических аппаратов, половину из которых разработала компания "Геоскан". Один из спутников — иранский телекоммуникационный NAHID-2. Первые две "Ионосферы-М" запустили с Восточного 5 ноября 2024 года, они уже прошли госиспытания. Аппараты массой более 400 килограммов работают на орбите высотой 820 километров. Все четыре спутника, в том числе запущенные сегодня, составят систему "Ионозонд". Она предназначена для наблюдения за изменениями структуры ионосферы и явлениями в ней, а также для быстрого получения информации о гелиогеофизической обстановке, которую часто называют "космической погодой".Это был первый пуск с Восточного в 2025-м и 20-й в истории космодрома. Всего же в российской пусковой программе он стал девятым в этом году.
https://ria.ru/20250716/mks-2029541006.html
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Отделение от разгонного блока "Фрегат" спутников "Ионосфера-М"
"Роскосмос" предоставил РИА Новости видео отделения от разгонного блока "Фрегат" спутников "Ионосфера-М", запущенных сегодня на орбиту на ракете "Союз-2.1б".
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PT0M23S
Старт ракеты "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный"
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками "Ионосфера-М", а также 18 малыми аппаратами, в том числе одним иранским, стартовала с космодрома "Восточный"
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роскосмос, спутник, космос - риа наука
Роскосмос, Спутник, Космос - РИА Наука
Ракета "Союз" вывела спутники "Ионосфера-М" на орбиту

Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту гелиогеофизические спутники "Ионосфера-М"

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту два гелиогеофизических спутника "Ионосфера-М", сообщил "Роскосмос".
"Аппараты "Ионосфера-М" № 3 и № 4, запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока "Фрегат", — говорится в заявлении.
Ракета "Союз-2.1б" стартовала сегодня в 8:54 мск. Разгонный блок отделился от ее третьей ступени через девять минут 24 секунды после пуска. После этого "Фрегат" два раза включил маршевый двигатель, чтобы доставить спутники на нужные орбиты.
В качестве попутной нагрузки на нем разместили 18 малых космических аппаратов, половину из которых разработала компания "Геоскан". Один из спутников — иранский телекоммуникационный NAHID-2.
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Орбиту МКС скорректировали почти на два километра
16 июля, 18:20
Первые две "Ионосферы-М" запустили с Восточного 5 ноября 2024 года, они уже прошли госиспытания. Аппараты массой более 400 килограммов работают на орбите высотой 820 километров. Все четыре спутника, в том числе запущенные сегодня, составят систему "Ионозонд". Она предназначена для наблюдения за изменениями структуры ионосферы и явлениями в ней, а также для быстрого получения информации о гелиогеофизической обстановке, которую часто называют "космической погодой".
Это был первый пуск с Восточного в 2025-м и 20-й в истории космодрома. Всего же в российской пусковой программе он стал девятым в этом году.
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