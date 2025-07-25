Рейтинг@Mail.ru
С Восточного запустят вторую пару спутников "Ионосфера-М" - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
01:08 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/sputniki-2031286068.html
С Восточного запустят вторую пару спутников "Ионосфера-М"
С Восточного запустят вторую пару спутников "Ионосфера-М" - РИА Новости, 25.07.2025
С Восточного запустят вторую пару спутников "Ионосфера-М"
Спутники "Ионосфера-М" №3 и №4 будут запущены в пятницу на орбиту с космодрома Восточный, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T01:08:00+03:00
2025-07-25T01:08:00+03:00
наука
земля
роскосмос
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981877197_0:101:2319:1405_1920x0_80_0_0_6282568eeea2fc05dbf097984e7c95a8.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Спутники "Ионосфера-М" №3 и №4 будут запущены в пятницу на орбиту с космодрома Восточный, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". В распространённых госкорпорацией материалах указано, что старт ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и аппаратами намечен на 8.54 мск 25 июля. Кроме того, в качестве попутной нагрузки на орбиту будут выведены 18 малых космических аппаратов. Разгонный блок со спутниками отделится от третьей ступени ракеты через 9 минут 24 секунды после пуска. После этого "Фрегат" два раза включит свой маршевый двигатель, чтобы доставить аппараты на нужные орбиты. Отделение "Ионосфер" как ожидается, должно произойти через 1 час 2 минуты 35 секунд после старта ракеты. Половина из 18 малых аппаратов разработаны компанией "Геоскан". Они будут делать фотографии Земли, отслеживать местоположение воздушных и морских судов, изучать космические процессы. Кроме того, несколько образовательных спутников предназначены для исследования радиолиний космос-Земля и проведения экспериментов по управлению малыми аппаратами на низкой околоземной орбите. Как уточнили в "Роскосмосе", российские спутники будут запущены в контейнерах компании "Аэроспейс Капитал". Во время пуска они будут закрыты крышками, но после выведения на орбиту крышки откроются и кубсаты разойдутся каждый на свою орбиту. Одним из малых аппаратов будет иранский телекоммуникационный спутник NAHID-2, произведённый Иранским центром космических исследований (ISRC), который запустят по коммерческому контракту в интересах Иранского космического агентства (ISA). Первые два аппарата "Ионосфера-М" были запущены на такой же ракете тоже с Восточного 5 ноября 2024 года. О завершении их государственных испытаний "Роскосмос" сообщил 13 мая 2025 года. Аппараты массой более 400 килограммов работают на орбите высотой 820 километров. На такую же орбиту запустят и вторую пару спутников. Четыре спутника составят систему "Ионозонд", предназначенную для наблюдения за изменениями структуры ионосферы и явлениями в ней, оперативного получения информации о гелиогеофизической обстановке, которую часто называют "космической погодой". "Ионосфера-М" №3 и №4 стали первыми аппаратами, которые на самолёте доставили на Восточный, где недавно заработал аэропортовый комплекс. Старт в пятницу станет первым пуском с Восточного в этом году, 19-м полётом ракеты "Союз" отсюда и 20-м запуском в истории космодрома. Всего же в российской пусковой программе он будет девятым в этом году.
https://ria.ru/20250411/mks-2010619216.html
https://ria.ru/20250603/kosmos-2020892717.html
https://ria.ru/20250529/pozhary-2019726357.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981877197_156:0:2164:1506_1920x0_80_0_0_db32eb289d88b2e001af6a061375f474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, роскосмос, наука
Наука, Земля, Роскосмос, Наука
С Восточного запустят вторую пару спутников "Ионосфера-М"

Спутники Ионосфера-М №3 и №4 запустят с Восточного в пятницу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1Б" с разгонным блоком "Фрегат" и российскими спутниками "Ионосфера" №1 и №2 с космодрома "Восточный"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1Б с разгонным блоком Фрегат и российскими спутниками Ионосфера №1 и №2 с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1Б" с разгонным блоком "Фрегат" и российскими спутниками "Ионосфера" №1 и №2 с космодрома "Восточный". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Спутники "Ионосфера-М" №3 и №4 будут запущены в пятницу на орбиту с космодрома Восточный, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
В распространённых госкорпорацией материалах указано, что старт ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и аппаратами намечен на 8.54 мск 25 июля. Кроме того, в качестве попутной нагрузки на орбиту будут выведены 18 малых космических аппаратов.
Полярное сияние - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
РОС будет пролетать сквозь полярные сияния
11 апреля, 07:12
Разгонный блок со спутниками отделится от третьей ступени ракеты через 9 минут 24 секунды после пуска. После этого "Фрегат" два раза включит свой маршевый двигатель, чтобы доставить аппараты на нужные орбиты. Отделение "Ионосфер" как ожидается, должно произойти через 1 час 2 минуты 35 секунд после старта ракеты.
Половина из 18 малых аппаратов разработаны компанией "Геоскан". Они будут делать фотографии Земли, отслеживать местоположение воздушных и морских судов, изучать космические процессы. Кроме того, несколько образовательных спутников предназначены для исследования радиолиний космос-Земля и проведения экспериментов по управлению малыми аппаратами на низкой околоземной орбите.
Как уточнили в "Роскосмосе", российские спутники будут запущены в контейнерах компании "Аэроспейс Капитал". Во время пуска они будут закрыты крышками, но после выведения на орбиту крышки откроются и кубсаты разойдутся каждый на свою орбиту.
Одним из малых аппаратов будет иранский телекоммуникационный спутник NAHID-2, произведённый Иранским центром космических исследований (ISRC), который запустят по коммерческому контракту в интересах Иранского космического агентства (ISA).
Космический аппарат Скиф-Д - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Спутники "Марафон" и аппараты "Скиф" не вошли в нацпроект по космосу
3 июня, 20:45
Первые два аппарата "Ионосфера-М" были запущены на такой же ракете тоже с Восточного 5 ноября 2024 года. О завершении их государственных испытаний "Роскосмос" сообщил 13 мая 2025 года. Аппараты массой более 400 килограммов работают на орбите высотой 820 километров. На такую же орбиту запустят и вторую пару спутников.
Четыре спутника составят систему "Ионозонд", предназначенную для наблюдения за изменениями структуры ионосферы и явлениями в ней, оперативного получения информации о гелиогеофизической обстановке, которую часто называют "космической погодой".
"Ионосфера-М" №3 и №4 стали первыми аппаратами, которые на самолёте доставили на Восточный, где недавно заработал аэропортовый комплекс.
Старт в пятницу станет первым пуском с Восточного в этом году, 19-м полётом ракеты "Союз" отсюда и 20-м запуском в истории космодрома. Всего же в российской пусковой программе он будет девятым в этом году.
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
МЧС будет выявлять виновников природных пожаров через спутники
29 мая, 10:52
 
НаукаЗемляРоскосмосНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала