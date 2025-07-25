https://ria.ru/20250725/sputniki-2031286068.html

С Восточного запустят вторую пару спутников "Ионосфера-М"

С Восточного запустят вторую пару спутников "Ионосфера-М" - РИА Новости, 25.07.2025

С Восточного запустят вторую пару спутников "Ионосфера-М"

Спутники "Ионосфера-М" №3 и №4 будут запущены в пятницу на орбиту с космодрома Восточный, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 25.07.2025

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Спутники "Ионосфера-М" №3 и №4 будут запущены в пятницу на орбиту с космодрома Восточный, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". В распространённых госкорпорацией материалах указано, что старт ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и аппаратами намечен на 8.54 мск 25 июля. Кроме того, в качестве попутной нагрузки на орбиту будут выведены 18 малых космических аппаратов. Разгонный блок со спутниками отделится от третьей ступени ракеты через 9 минут 24 секунды после пуска. После этого "Фрегат" два раза включит свой маршевый двигатель, чтобы доставить аппараты на нужные орбиты. Отделение "Ионосфер" как ожидается, должно произойти через 1 час 2 минуты 35 секунд после старта ракеты. Половина из 18 малых аппаратов разработаны компанией "Геоскан". Они будут делать фотографии Земли, отслеживать местоположение воздушных и морских судов, изучать космические процессы. Кроме того, несколько образовательных спутников предназначены для исследования радиолиний космос-Земля и проведения экспериментов по управлению малыми аппаратами на низкой околоземной орбите. Как уточнили в "Роскосмосе", российские спутники будут запущены в контейнерах компании "Аэроспейс Капитал". Во время пуска они будут закрыты крышками, но после выведения на орбиту крышки откроются и кубсаты разойдутся каждый на свою орбиту. Одним из малых аппаратов будет иранский телекоммуникационный спутник NAHID-2, произведённый Иранским центром космических исследований (ISRC), который запустят по коммерческому контракту в интересах Иранского космического агентства (ISA). Первые два аппарата "Ионосфера-М" были запущены на такой же ракете тоже с Восточного 5 ноября 2024 года. О завершении их государственных испытаний "Роскосмос" сообщил 13 мая 2025 года. Аппараты массой более 400 килограммов работают на орбите высотой 820 километров. На такую же орбиту запустят и вторую пару спутников. Четыре спутника составят систему "Ионозонд", предназначенную для наблюдения за изменениями структуры ионосферы и явлениями в ней, оперативного получения информации о гелиогеофизической обстановке, которую часто называют "космической погодой". "Ионосфера-М" №3 и №4 стали первыми аппаратами, которые на самолёте доставили на Восточный, где недавно заработал аэропортовый комплекс. Старт в пятницу станет первым пуском с Восточного в этом году, 19-м полётом ракеты "Союз" отсюда и 20-м запуском в истории космодрома. Всего же в российской пусковой программе он будет девятым в этом году.

https://ria.ru/20250411/mks-2010619216.html

https://ria.ru/20250603/kosmos-2020892717.html

https://ria.ru/20250529/pozhary-2019726357.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

земля, роскосмос, наука