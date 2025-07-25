https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031300829.html

Военные группы "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Военные группы "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025

Военные группы "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Расчёт новейшей САУ "Гиацинт-К" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T05:19:00+03:00

2025-07-25T05:19:00+03:00

2025-07-25T05:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Расчёт новейшей САУ "Гиацинт-К" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчёта новейшей самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С44 "Гиацинт-К" артиллерийского соединения 8-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что при помощи автоматизированной системы управления огнем военнослужащие навели установку на цель, после чего выполнили серию выстрелов 152-мм снарядами с дистанции более 30 километров, полностью уничтожив вражеский пункт управления вместе с расчётом. Боевая машина построена на базе колесного шасси, что позволяет ей быть маневреннее и мобильнее.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)