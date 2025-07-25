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Военные группы "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Военные группы "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025
Военные группы "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Расчёт новейшей САУ "Гиацинт-К" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:19:00+03:00
2025-07-25T05:19:00+03:00
2025-07-25T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Расчёт новейшей САУ "Гиацинт-К" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчёта новейшей самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С44 "Гиацинт-К" артиллерийского соединения 8-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что при помощи автоматизированной системы управления огнем военнослужащие навели установку на цель, после чего выполнили серию выстрелов 152-мм снарядами с дистанции более 30 километров, полностью уничтожив вражеский пункт управления вместе с расчётом. Боевая машина построена на базе колесного шасси, что позволяет ей быть маневреннее и мобильнее.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военные группы "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Константиновском направлении