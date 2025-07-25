https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031299936.html

Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.07.2025

Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ на Южнодонецком направлении

Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили блиндажи ВСУ высокоточными снарядами "Краснополь" на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T05:06:00+03:00

2025-07-25T05:06:00+03:00

2025-07-25T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили блиндажи ВСУ высокоточными снарядами "Краснополь" на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "В ходе выполнения огневых задач на южно-донецком направлении артиллерийские расчёты группировки войск "Восток" уничтожили огневые точки и блиндажи противника, расположенные в глубине обороны. Удары нанесли расчеты самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" высокоточными управляемыми снарядами "Краснополь", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что наведение артиллерии на цель осуществлялось с помощью БПЛА "Орлан-30". В результате попаданий уничтожен личный состав ВСУ, разрушены фортификационные укрытия и нарушена система обороны противника

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)