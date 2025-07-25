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Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.07.2025
Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ на Южнодонецком направлении
Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили блиндажи ВСУ высокоточными снарядами "Краснополь" на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:06:00+03:00
2025-07-25T05:06:00+03:00
2025-07-25T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили блиндажи ВСУ высокоточными снарядами "Краснополь" на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "В ходе выполнения огневых задач на южно-донецком направлении артиллерийские расчёты группировки войск "Восток" уничтожили огневые точки и блиндажи противника, расположенные в глубине обороны. Удары нанесли расчеты самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" высокоточными управляемыми снарядами "Краснополь", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что наведение артиллерии на цель осуществлялось с помощью БПЛА "Орлан-30". В результате попаданий уничтожен личный состав ВСУ, разрушены фортификационные укрытия и нарушена система обороны противника
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ на Южнодонецком направлении
Артиллеристы группы Восток уничтожили блиндажи ВСУ на Южнодонецком направлении