https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031299758.html

Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ

Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025

Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ

Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар по личному составу и опорному пункту украинских военнослужащих в зоне работы российской группировки "Центр", цели... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T05:05:00+03:00

2025-07-25T05:05:00+03:00

2025-07-25T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар по личному составу и опорному пункту украинских военнослужащих в зоне работы российской группировки "Центр", цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения ракет экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. Как доложил авианаводчик, личный состав ВСУ был уничтожен, рассказали в Минобороны. Кроме того, российское ведомство опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевой задачи. Показано, как вертолёт готовится на площадке вылета, взлетает и отправляется на задание, пролетая над деревьями на минимальной высоте. Также продемонстрирован пуск ракет, отстрел тепловых ловушек и возвращение винтокрылой машины на площадку.

https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм