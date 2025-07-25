https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031299758.html
Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ
Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025
Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ
Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар по личному составу и опорному пункту украинских военнослужащих в зоне работы российской группировки "Центр", цели... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:05:00+03:00
2025-07-25T05:05:00+03:00
2025-07-25T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ми-28нм
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар по личному составу и опорному пункту украинских военнослужащих в зоне работы российской группировки "Центр", цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения ракет экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. Как доложил авианаводчик, личный состав ВСУ был уничтожен, рассказали в Минобороны. Кроме того, российское ведомство опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевой задачи. Показано, как вертолёт готовится на площадке вылета, взлетает и отправляется на задание, пролетая над деревьями на минимальной высоте. Также продемонстрирован пуск ракет, отстрел тепловых ловушек и возвращение винтокрылой машины на площадку.
https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар по личному составу и опорному пункту украинских военнослужащих в зоне работы российской группировки "Центр", цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ
в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения ракет экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
Как доложил авианаводчик, личный состав ВСУ был уничтожен, рассказали в Минобороны.
Кроме того, российское ведомство опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевой задачи. Показано, как вертолёт готовится на площадке вылета, взлетает и отправляется на задание, пролетая над деревьями на минимальной высоте. Также продемонстрирован пуск ракет, отстрел тепловых ловушек и возвращение винтокрылой машины на площадку.