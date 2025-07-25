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Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031299758.html
Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ
Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025
Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ
Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар по личному составу и опорному пункту украинских военнослужащих в зоне работы российской группировки "Центр", цели... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:05:00+03:00
2025-07-25T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар по личному составу и опорному пункту украинских военнослужащих в зоне работы российской группировки "Центр", цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения ракет экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. Как доложил авианаводчик, личный состав ВСУ был уничтожен, рассказали в Минобороны. Кроме того, российское ведомство опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевой задачи. Показано, как вертолёт готовится на площадке вылета, взлетает и отправляется на задание, пролетая над деревьями на минимальной высоте. Также продемонстрирован пуск ракет, отстрел тепловых ловушек и возвращение винтокрылой машины на площадку.
https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ

© Минобороны РоссииЭкипаж вертолета Ми-28НМ
Экипаж вертолета Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Минобороны России
Экипаж вертолета Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар по личному составу и опорному пункту украинских военнослужащих в зоне работы российской группировки "Центр", цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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04:42
Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения ракет экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
Как доложил авианаводчик, личный состав ВСУ был уничтожен, рассказали в Минобороны.
Кроме того, российское ведомство опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевой задачи. Показано, как вертолёт готовится на площадке вылета, взлетает и отправляется на задание, пролетая над деревьями на минимальной высоте. Также продемонстрирован пуск ракет, отстрел тепловых ловушек и возвращение винтокрылой машины на площадку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМ
 
 
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