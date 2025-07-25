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Российский боец спрятался от дрона и военных ВСУ в украинском блиндаже - РИА Новости, 25.07.2025
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Российский боец спрятался от дрона и военных ВСУ в украинском блиндаже
Российский боец спрятался от дрона и военных ВСУ в украинском блиндаже - РИА Новости, 25.07.2025
Российский боец спрятался от дрона и военных ВСУ в украинском блиндаже
Российский военнослужащий Олег Хомяков в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации спрятался от украинского дрона и военнослужащих противника во... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:29:00+03:00
2025-07-25T00:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский военнослужащий Олег Хомяков в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации спрятался от украинского дрона и военнослужащих противника во вражеском блиндаже, после чего уничтожил группу военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Хомяков выполнял боевую задачу в составе штурмового подразделения по захвату вражеского опорного пункта. "При штурме позиции врага Олег Хомяков заметил приближавшийся в его сторону дрон противника. Быстро среагировав, Олег укрылся в вражеском блиндаже", - говорится в сообщении. После удара блиндаж частично обрушился на российского бойца. "Выбираясь из-под завала, Олег услышал движение группы врага, после чего замаскировался среди обломков и остался незамеченным. Обеспечив себе наиболее выгодную позицию, ефрейтор Олег Хомяков открыл огонь из личного стрелкового оружия и уничтожил противника", - добавили в МО РФ. Отмечается, что благодаря мужественным и смелым действиям ефрейтора был захвачен вражеский опорный пункт. В последующем российские войска вели с него корректировку артиллерийского огня по позициям противника.
https://ria.ru/20250724/dron-2031192586.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский боец спрятался от дрона и военных ВСУ в украинском блиндаже

Российский боец Хомяков спрятался от дрона и военных ВСУ в украинском блиндаже

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский военнослужащий Олег Хомяков в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации спрятался от украинского дрона и военнослужащих противника во вражеском блиндаже, после чего уничтожил группу военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Хомяков выполнял боевую задачу в составе штурмового подразделения по захвату вражеского опорного пункта.
Российский разведчик о восстановлении украинских агродронов - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Вчера, 16:32
"При штурме позиции врага Олег Хомяков заметил приближавшийся в его сторону дрон противника. Быстро среагировав, Олег укрылся в вражеском блиндаже", - говорится в сообщении.
После удара блиндаж частично обрушился на российского бойца.
"Выбираясь из-под завала, Олег услышал движение группы врага, после чего замаскировался среди обломков и остался незамеченным. Обеспечив себе наиболее выгодную позицию, ефрейтор Олег Хомяков открыл огонь из личного стрелкового оружия и уничтожил противника", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что благодаря мужественным и смелым действиям ефрейтора был захвачен вражеский опорный пункт. В последующем российские войска вели с него корректировку артиллерийского огня по позициям противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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