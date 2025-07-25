https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031282976.html
Российский боец спрятался от дрона и военных ВСУ в украинском блиндаже
Российский боец спрятался от дрона и военных ВСУ в украинском блиндаже - РИА Новости, 25.07.2025
Российский боец спрятался от дрона и военных ВСУ в украинском блиндаже
Российский военнослужащий Олег Хомяков в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации спрятался от украинского дрона и военнослужащих противника во... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:29:00+03:00
2025-07-25T00:29:00+03:00
2025-07-25T00:29:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский военнослужащий Олег Хомяков в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации спрятался от украинского дрона и военнослужащих противника во вражеском блиндаже, после чего уничтожил группу военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Хомяков выполнял боевую задачу в составе штурмового подразделения по захвату вражеского опорного пункта. "При штурме позиции врага Олег Хомяков заметил приближавшийся в его сторону дрон противника. Быстро среагировав, Олег укрылся в вражеском блиндаже", - говорится в сообщении. После удара блиндаж частично обрушился на российского бойца. "Выбираясь из-под завала, Олег услышал движение группы врага, после чего замаскировался среди обломков и остался незамеченным. Обеспечив себе наиболее выгодную позицию, ефрейтор Олег Хомяков открыл огонь из личного стрелкового оружия и уничтожил противника", - добавили в МО РФ. Отмечается, что благодаря мужественным и смелым действиям ефрейтора был захвачен вражеский опорный пункт. В последующем российские войска вели с него корректировку артиллерийского огня по позициям противника.
https://ria.ru/20250724/dron-2031192586.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский боец спрятался от дрона и военных ВСУ в украинском блиндаже
Российский боец Хомяков спрятался от дрона и военных ВСУ в украинском блиндаже
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский военнослужащий Олег Хомяков в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации спрятался от украинского дрона и военнослужащих противника во вражеском блиндаже, после чего уничтожил группу военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Хомяков выполнял боевую задачу в составе штурмового подразделения по захвату вражеского опорного пункта.
"При штурме позиции врага Олег Хомяков заметил приближавшийся в его сторону дрон противника. Быстро среагировав, Олег укрылся в вражеском блиндаже", - говорится в сообщении.
После удара блиндаж частично обрушился на российского бойца.
"Выбираясь из-под завала, Олег услышал движение группы врага, после чего замаскировался среди обломков и остался незамеченным. Обеспечив себе наиболее выгодную позицию, ефрейтор Олег Хомяков открыл огонь из личного стрелкового оружия и уничтожил противника", - добавили в МО РФ
.
Отмечается, что благодаря мужественным и смелым действиям ефрейтора был захвачен вражеский опорный пункт. В последующем российские войска вели с него корректировку артиллерийского огня по позициям противника.