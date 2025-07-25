https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031282976.html

Российский боец спрятался от дрона и военных ВСУ в украинском блиндаже

Российский боец спрятался от дрона и военных ВСУ в украинском блиндаже - РИА Новости, 25.07.2025

Российский боец спрятался от дрона и военных ВСУ в украинском блиндаже

Российский военнослужащий Олег Хомяков в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации спрятался от украинского дрона и военнослужащих противника во... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T00:29:00+03:00

2025-07-25T00:29:00+03:00

2025-07-25T00:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский военнослужащий Олег Хомяков в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации спрятался от украинского дрона и военнослужащих противника во вражеском блиндаже, после чего уничтожил группу военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Хомяков выполнял боевую задачу в составе штурмового подразделения по захвату вражеского опорного пункта. "При штурме позиции врага Олег Хомяков заметил приближавшийся в его сторону дрон противника. Быстро среагировав, Олег укрылся в вражеском блиндаже", - говорится в сообщении. После удара блиндаж частично обрушился на российского бойца. "Выбираясь из-под завала, Олег услышал движение группы врага, после чего замаскировался среди обломков и остался незамеченным. Обеспечив себе наиболее выгодную позицию, ефрейтор Олег Хомяков открыл огонь из личного стрелкового оружия и уничтожил противника", - добавили в МО РФ. Отмечается, что благодаря мужественным и смелым действиям ефрейтора был захвачен вражеский опорный пункт. В последующем российские войска вели с него корректировку артиллерийского огня по позициям противника.

https://ria.ru/20250724/dron-2031192586.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины