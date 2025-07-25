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Евросоюз теряет свою экономическую мощь, заявил Песков - РИА Новости, 25.07.2025
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12:39 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/soyuz-2031377802.html
Евросоюз теряет свою экономическую мощь, заявил Песков
Евросоюз теряет свою экономическую мощь, заявил Песков - РИА Новости, 25.07.2025
Евросоюз теряет свою экономическую мощь, заявил Песков
Евросоюз теряет свою экономическую мощь, политическое влияние и суверенность, это объективный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:39:00+03:00
2025-07-25T12:39:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Евросоюз теряет свою экономическую мощь, политическое влияние и суверенность, это объективный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь нет сильных расхождений, есть тенденция, очевидная тенденция, в том плане, что ЕС теряет и свою экономическую мощь, динамика развития экономики стран ЕС как раз об этом говорит. ЕС теряет свое политическое влияние, ЕС теряет свою суверенность. Это все объективные процессы, которые будут развиваться в динамике", - сказал Песков журналистам.
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в мире, россия, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз
Евросоюз теряет свою экономическую мощь, заявил Песков

Песков: ЕС теряет свою экономическую мощь, политическое влияние и суверенность

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Евросоюз теряет свою экономическую мощь, политическое влияние и суверенность, это объективный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь нет сильных расхождений, есть тенденция, очевидная тенденция, в том плане, что ЕС теряет и свою экономическую мощь, динамика развития экономики стран ЕС как раз об этом говорит. ЕС теряет свое политическое влияние, ЕС теряет свою суверенность. Это все объективные процессы, которые будут развиваться в динамике", - сказал Песков журналистам.
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