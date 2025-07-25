https://ria.ru/20250725/soveschenie-2031377282.html

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 25.07.2025

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:37:00+03:00

2025-07-25T12:37:00+03:00

2025-07-25T12:37:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031365936.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин