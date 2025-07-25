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Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 25.07.2025
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12:37 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/soveschenie-2031377282.html
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 25.07.2025
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:37:00+03:00
2025-07-25T12:37:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал Песков.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал Песков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным
11:57
 
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