https://ria.ru/20250725/sochi-2031329704.html
В аэропорту Сочи задержали более 30 рейсов
В аэропорту Сочи задержали более 30 рейсов - РИА Новости, 25.07.2025
В аэропорту Сочи задержали более 30 рейсов
Тридцать восемь рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи после введения временных ограничений, сообщили в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:41:00+03:00
2025-07-25T09:41:00+03:00
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СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Тридцать восемь рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи после введения временных ограничений, сообщили в пресс-службе авиагавани. "На данный момент на вылет задержано 20 рейсов (более двух часов), на прилет задержано 18 рейсов (более двух часов)", - говорится в сообщении. Обстановка в терминале спокойная, места для отдыха имеются во всех секторах в общей и чистой зонах, менеджеры по гостеприимному сервису при необходимости оказывают помощь пассажирам задержанных рейсов, отметили в пресс-службе. Ранним утром вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи с 04.28 до 06.24 мск. Авиаперевозчики в настоящее время продолжают стабилизировать расписание рейсов с учётом вынужденных изменений, это займет 1-2 дня, уточнили в сочинской авиагавани.
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сочи, россия, происшествия
Сочи, Россия, Происшествия
В аэропорту Сочи задержали более 30 рейсов
В аэропорту Сочи из-за временных ограничений задержали 38 рейсов
СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Тридцать восемь рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи после введения временных ограничений, сообщили в пресс-службе авиагавани.
"На данный момент на вылет задержано 20 рейсов (более двух часов), на прилет задержано 18 рейсов (более двух часов)", - говорится в сообщении.
Обстановка в терминале спокойная, места для отдыха имеются во всех секторах в общей и чистой зонах, менеджеры по гостеприимному сервису при необходимости оказывают помощь пассажирам задержанных рейсов, отметили в пресс-службе.
Ранним утром вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи
с 04.28 до 06.24 мск.
Авиаперевозчики в настоящее время продолжают стабилизировать расписание рейсов с учётом вынужденных изменений, это займет 1-2 дня, уточнили в сочинской авиагавани.