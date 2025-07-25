Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Сочи задержали более 30 рейсов - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/sochi-2031329704.html
В аэропорту Сочи задержали более 30 рейсов
В аэропорту Сочи задержали более 30 рейсов - РИА Новости, 25.07.2025
В аэропорту Сочи задержали более 30 рейсов
Тридцать восемь рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи после введения временных ограничений, сообщили в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:41:00+03:00
2025-07-25T09:41:00+03:00
сочи
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102537/71/1025377176_0:113:3242:1937_1920x0_80_0_0_60a90c0023a602a7e921302b02fcd9e1.jpg
СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Тридцать восемь рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи после введения временных ограничений, сообщили в пресс-службе авиагавани. "На данный момент на вылет задержано 20 рейсов (более двух часов), на прилет задержано 18 рейсов (более двух часов)", - говорится в сообщении. Обстановка в терминале спокойная, места для отдыха имеются во всех секторах в общей и чистой зонах, менеджеры по гостеприимному сервису при необходимости оказывают помощь пассажирам задержанных рейсов, отметили в пресс-службе. Ранним утром вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи с 04.28 до 06.24 мск. Авиаперевозчики в настоящее время продолжают стабилизировать расписание рейсов с учётом вынужденных изменений, это займет 1-2 дня, уточнили в сочинской авиагавани.
https://ria.ru/20250725/samolet-2031319008.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102537/71/1025377176_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_4500a21c6783f2d5e030d83489d3fb9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, россия, происшествия
Сочи, Россия, Происшествия
В аэропорту Сочи задержали более 30 рейсов

В аэропорту Сочи из-за временных ограничений задержали 38 рейсов

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на аэропорт в Сочи
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Вид на аэропорт в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Тридцать восемь рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи после введения временных ограничений, сообщили в пресс-службе авиагавани.
"На данный момент на вылет задержано 20 рейсов (более двух часов), на прилет задержано 18 рейсов (более двух часов)", - говорится в сообщении.
Обстановка в терминале спокойная, места для отдыха имеются во всех секторах в общей и чистой зонах, менеджеры по гостеприимному сервису при необходимости оказывают помощь пассажирам задержанных рейсов, отметили в пресс-службе.
Ранним утром вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи с 04.28 до 06.24 мск.
Авиаперевозчики в настоящее время продолжают стабилизировать расписание рейсов с учётом вынужденных изменений, это займет 1-2 дня, уточнили в сочинской авиагавани.
Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Самолет S7, вылетевший в Сочи из Новосибирска, возвращается в аэропорт
08:54
 
СочиРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала