Рейтинг@Mail.ru
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 25.07.2025 (обновлено: 20:08 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/sobranie-2031510903.html
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 25.07.2025
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине
Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине на 31 июля, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:52:00+03:00
2025-07-25T20:08:00+03:00
россия
украина
оон
совет безопасности оон
дмитрий полянский
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031081819_214:0:3236:1700_1920x0_80_0_0_a4d65bf5400a68856d113d8cf584f3e5.jpg
ООН, 25 июл — РИА Новости. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине на 31 июля, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский."Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос. Об этом мы подробно поговорим на отдельном, запрошенном нами на 31 июля заседании, где мы предлагаем сконцентрироваться на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле", — сказал он. Российско-украинские переговоры Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле — в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. На третьем раунде, который состоялся 23 июля, делегации договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.Владимир Путин неоднократно говорил о желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло.Кремль подчеркивал, что Россия готова двигаться быстро в вопросе украинского урегулирования, но главным для Москвы является достижение своих целей, она намерена обеспечивать свои интересы.
https://ria.ru/20250724/rossiya-2031126724.html
россия
украина
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полное видео пресс-конференции российской делегации по итогам третьего раунда переговоров с Украиной
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-07-25T18:52
true
PT18M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031081819_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_f2806bd1fcda267577e98f087de8ba31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, оон, совет безопасности оон, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, владимир путин, владимир мединский, москва, киев
Россия, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Полянский, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Владимир Мединский, Москва, Киев
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Россия запросила на 31 июля заседание Совбеза ООН по Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПереговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 25 июл — РИА Новости. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине на 31 июля, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
"Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос. Об этом мы подробно поговорим на отдельном, запрошенном нами на 31 июля заседании, где мы предлагаем сконцентрироваться на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Новый "генерал Армагеддон": Россия снова напугала Запад
24 июля, 13:16

Российско-украинские переговоры

Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле — в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
На третьем раунде, который состоялся 23 июля, делегации договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
Владимир Путин неоднократно говорил о желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло.
Кремль подчеркивал, что Россия готова двигаться быстро в вопросе украинского урегулирования, но главным для Москвы является достижение своих целей, она намерена обеспечивать свои интересы.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаООНСовет Безопасности ООНДмитрий ПолянскийВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВладимир МединскийМоскваКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала