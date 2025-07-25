https://ria.ru/20250725/sobranie-2031510903.html

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 25.07.2025

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине на 31 июля, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:52:00+03:00

2025-07-25T18:52:00+03:00

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ООН, 25 июл — РИА Новости. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине на 31 июля, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский."Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос. Об этом мы подробно поговорим на отдельном, запрошенном нами на 31 июля заседании, где мы предлагаем сконцентрироваться на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле", — сказал он. Российско-украинские переговоры Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле — в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. На третьем раунде, который состоялся 23 июля, делегации договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.Владимир Путин неоднократно говорил о желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло.Кремль подчеркивал, что Россия готова двигаться быстро в вопросе украинского урегулирования, но главным для Москвы является достижение своих целей, она намерена обеспечивать свои интересы.

https://ria.ru/20250724/rossiya-2031126724.html

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Полное видео пресс-конференции российской делегации по итогам третьего раунда переговоров с Украиной 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-25T18:52 true PT18M56S

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