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В Херсонской области снаряд ВСУ попал в жилой дом

В Херсонской области снаряд ВСУ попал в жилой дом - РИА Новости, 25.07.2025

В Херсонской области снаряд ВСУ попал в жилой дом

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в городе Алешки Херсонской области, ранена женщина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:27:00+03:00

2025-07-25T13:27:00+03:00

2025-07-25T13:27:00+03:00

происшествия

херсонская область

скадовск

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Снаряд ВСУ попал в жилой дом в городе Алешки Херсонской области, ранена женщина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо "В Алешках снаряд попал в жилой дом. Ранена женщина 1955 года рождения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавшая доставлена в местную больницу. Кроме того, за минувшие сутки вражеский дрон-камикадзе сбросил боеприпас на частный дом в Старой Маячке: повреждена крыша, выбиты окна, разрушены стены. "Из-за обстрелов киевских боевиков вспыхнули лесные пожары в Алешкинском, Скадовском и Геническом округах. Общая площадь возгораний — более 7 га. Все очаги потушены", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250725/vsu-2031308267.html

херсонская область

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происшествия, херсонская область , скадовск, владимир сальдо, вооруженные силы украины