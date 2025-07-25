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В Херсонской области снаряд ВСУ попал в жилой дом
В Херсонской области снаряд ВСУ попал в жилой дом - РИА Новости, 25.07.2025
В Херсонской области снаряд ВСУ попал в жилой дом
Снаряд ВСУ попал в жилой дом в городе Алешки Херсонской области, ранена женщина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:27:00+03:00
2025-07-25T13:27:00+03:00
2025-07-25T13:27:00+03:00
происшествия
херсонская область
скадовск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Снаряд ВСУ попал в жилой дом в городе Алешки Херсонской области, ранена женщина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо "В Алешках снаряд попал в жилой дом. Ранена женщина 1955 года рождения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавшая доставлена в местную больницу. Кроме того, за минувшие сутки вражеский дрон-камикадзе сбросил боеприпас на частный дом в Старой Маячке: повреждена крыша, выбиты окна, разрушены стены. "Из-за обстрелов киевских боевиков вспыхнули лесные пожары в Алешкинском, Скадовском и Геническом округах. Общая площадь возгораний — более 7 га. Все очаги потушены", - подчеркнул губернатор.
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происшествия, херсонская область , скадовск, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Скадовск, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области снаряд ВСУ попал в жилой дом
Сальдо: снаряд ВСУ попал в жилой дом в городе Алешки Херсонской области