https://ria.ru/20250725/smi-2031370964.html

Зеленский пытается заставить замолчать критикующие его СМИ, пишет Times

Зеленский пытается заставить замолчать критикующие его СМИ, пишет Times - РИА Новости, 25.07.2025

Зеленский пытается заставить замолчать критикующие его СМИ, пишет Times

Владимир Зеленский и его офис пытаются заставить замолчать критикующие его ведущие СМИ Украины и лишить их спонсоров, сообщает британская газета Times со... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:16:00+03:00

2025-07-25T12:16:00+03:00

2025-07-25T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский и его офис пытаются заставить замолчать критикующие его ведущие СМИ Украины и лишить их спонсоров, сообщает британская газета Times со ссылкой на главного редактора онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаеву. Украинское издание "Страна.ua" 17 июля сообщало, что против собственника издания "Украинская правда" Томаша Фиалы могут ввести санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. "Зеленский пытается заглушить критику со стороны ведущего украинского новостного политического ресурса... в то время как правительство борется с протестами", - говорится в публикации. По словам Мусаевой, команда Зеленского обзванивает рекламодателей издания и требует, чтобы те прекратили размещать рекламу в нем. Согласно ее словам, от спонсорских соглашений, сославшись на требования офиса Зеленского, отказались шесть крупнейших компаний Украины. Она подчеркнула, что из-за этого доходы "Украинской правды" упали, поэтому с октября газете придется ввести платный доступ к своим публикациям. Кроме того, Мусаева отметила, что власти также запретили чиновникам общаться с её сотрудниками. В марте американская газета Daily Beast писала, что главные редакторы украинских СМИ сообщали о преследовании со стороны властей после критики в адрес Владимира Зеленского. На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки. В начале февраля 2021 года было введено в действие решение СНБО о применении санкций на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на фоне этих событий напомнила о необходимости сохранения плюрализма СМИ.

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031322174.html

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