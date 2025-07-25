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Зеленский пытается заставить замолчать критикующие его СМИ, пишет Times - РИА Новости, 25.07.2025
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12:16 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/smi-2031370964.html
Зеленский пытается заставить замолчать критикующие его СМИ, пишет Times
Зеленский пытается заставить замолчать критикующие его СМИ, пишет Times - РИА Новости, 25.07.2025
Зеленский пытается заставить замолчать критикующие его СМИ, пишет Times
Владимир Зеленский и его офис пытаются заставить замолчать критикующие его ведущие СМИ Украины и лишить их спонсоров, сообщает британская газета Times со... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:16:00+03:00
2025-07-25T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский и его офис пытаются заставить замолчать критикующие его ведущие СМИ Украины и лишить их спонсоров, сообщает британская газета Times со ссылкой на главного редактора онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаеву. Украинское издание "Страна.ua" 17 июля сообщало, что против собственника издания "Украинская правда" Томаша Фиалы могут ввести санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. "Зеленский пытается заглушить критику со стороны ведущего украинского новостного политического ресурса... в то время как правительство борется с протестами", - говорится в публикации. По словам Мусаевой, команда Зеленского обзванивает рекламодателей издания и требует, чтобы те прекратили размещать рекламу в нем. Согласно ее словам, от спонсорских соглашений, сославшись на требования офиса Зеленского, отказались шесть крупнейших компаний Украины. Она подчеркнула, что из-за этого доходы "Украинской правды" упали, поэтому с октября газете придется ввести платный доступ к своим публикациям. Кроме того, Мусаева отметила, что власти также запретили чиновникам общаться с её сотрудниками. В марте американская газета Daily Beast писала, что главные редакторы украинских СМИ сообщали о преследовании со стороны властей после критики в адрес Владимира Зеленского. На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки. В начале февраля 2021 года было введено в действие решение СНБО о применении санкций на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на фоне этих событий напомнила о необходимости сохранения плюрализма СМИ.
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031322174.html
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в мире, украина, владимир зеленский, страна.ua, совет национальной безопасности и обороны украины, 112 украина
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Страна.ua, Совет национальной безопасности и обороны Украины, 112 Украина
Зеленский пытается заставить замолчать критикующие его СМИ, пишет Times

Times: Зеленский пытается заставить замолчать критикующие его СМИ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский и его офис пытаются заставить замолчать критикующие его ведущие СМИ Украины и лишить их спонсоров, сообщает британская газета Times со ссылкой на главного редактора онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаеву.
Украинское издание "Страна.ua" 17 июля сообщало, что против собственника издания "Украинская правда" Томаша Фиалы могут ввести санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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"Зеленский пытается заглушить критику со стороны ведущего украинского новостного политического ресурса... в то время как правительство борется с протестами", - говорится в публикации.
По словам Мусаевой, команда Зеленского обзванивает рекламодателей издания и требует, чтобы те прекратили размещать рекламу в нем. Согласно ее словам, от спонсорских соглашений, сославшись на требования офиса Зеленского, отказались шесть крупнейших компаний Украины. Она подчеркнула, что из-за этого доходы "Украинской правды" упали, поэтому с октября газете придется ввести платный доступ к своим публикациям.
Кроме того, Мусаева отметила, что власти также запретили чиновникам общаться с её сотрудниками.
В марте американская газета Daily Beast писала, что главные редакторы украинских СМИ сообщали о преследовании со стороны властей после критики в адрес Владимира Зеленского.
На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки. В начале февраля 2021 года было введено в действие решение СНБО о применении санкций на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на фоне этих событий напомнила о необходимости сохранения плюрализма СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСтрана.uaСовет национальной безопасности и обороны Украины112 Украина
 
 
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