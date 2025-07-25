https://ria.ru/20250725/smi-2031339398.html

В ШОС обязали СМИ распространять позицию по сохранению мира и спокойствия

В ШОС обязали СМИ распространять позицию по сохранению мира и спокойствия - РИА Новости, 25.07.2025

В ШОС обязали СМИ распространять позицию по сохранению мира и спокойствия

СМИ и аналитические центры Шанхайской организации сотрудничества должны распространять и популяризировать позицию ШОС по сохранению мира и спокойствия, чтобы... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:24:00+03:00

2025-07-25T10:24:00+03:00

2025-07-25T15:00:00+03:00

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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 25 июл – РИА Новости. СМИ и аналитические центры Шанхайской организации сотрудничества должны распространять и популяризировать позицию ШОС по сохранению мира и спокойствия, чтобы способствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектоники безопасности, говорится в опубликованном в четверг "Чжэнчжоуском консенсусе Саммита СМИ и аналитических центров в рамках ШОС". "Мы полагаем, что защита региональной безопасности – это общая ответственность стран ШОС и непременный выбор для совместного реагирования на глобальные вызовы", - говорится в документе, принятом саммитом СМИ и аналитических центров ШОС. Отмечается, что "перед лицом изменчивой и неспокойной международной обстановки, а также общих чаяний народов разных стран, СМИ и аналитические центры ШОС должны практически воплощать в жизнь Инициативу по глобальной безопасности, согласованными усилиями распространять и популяризировать позицию и действия ШОС по сохранению мира и спокойствия с тем, чтобы благоприятствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектоники безопасности, обеспечивающей сохранение безопасности и стабильности в регионе, а также мира во всем мире". "Мы едины во мнении, что осуществление модернизации представляет собой общее стремление стран ШОС. СМИ и аналитические центры ШОС должны на практике претворять в жизнь Инициативу по глобальному развитию, совместно повествовать о ярких историях стран ШОС, связанных со стимулированием экономической интеграции и взаимосвязанным развитием, а также совместным использованием результатов", - указано в документе. Саммит СМИ и аналитических центров в рамках ШОС проходит в китайском городе Чжэнчжоу 23-27 июля. В мероприятии принимают участие около 400 представителей 156 ведущих СМИ, известных аналитических центров и правительственных учреждений из 26 стран ШОС, в том числе государств-членов, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу организации, а также международных и региональных организаций, таких как ООН и Секретариат ШОС. Медиагруппа "Россия сегодня" совместно с информационным агентством Синьхуа организовали и провели в рамках саммита "Экспертный форум ШОС" с участием глав крупнейших аналитических центров и представителей академических кругов из стран-участниц и партнёров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества.

https://ria.ru/20250725/strany-2031311637.html

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