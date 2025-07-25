Рейтинг@Mail.ru
В ШОС обязали СМИ распространять позицию по сохранению мира и спокойствия - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 25.07.2025 (обновлено: 15:00 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/smi-2031339398.html
В ШОС обязали СМИ распространять позицию по сохранению мира и спокойствия
В ШОС обязали СМИ распространять позицию по сохранению мира и спокойствия - РИА Новости, 25.07.2025
В ШОС обязали СМИ распространять позицию по сохранению мира и спокойствия
СМИ и аналитические центры Шанхайской организации сотрудничества должны распространять и популяризировать позицию ШОС по сохранению мира и спокойствия, чтобы... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:24:00+03:00
2025-07-25T15:00:00+03:00
в мире
чжэнчжоу
шос
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15075/77/150757782_0:1:483:272_1920x0_80_0_0_651159f0b1e7d4ed6845a49fd8e9d6a2.jpg
ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 25 июл – РИА Новости. СМИ и аналитические центры Шанхайской организации сотрудничества должны распространять и популяризировать позицию ШОС по сохранению мира и спокойствия, чтобы способствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектоники безопасности, говорится в опубликованном в четверг "Чжэнчжоуском консенсусе Саммита СМИ и аналитических центров в рамках ШОС". "Мы полагаем, что защита региональной безопасности – это общая ответственность стран ШОС и непременный выбор для совместного реагирования на глобальные вызовы", - говорится в документе, принятом саммитом СМИ и аналитических центров ШОС. Отмечается, что "перед лицом изменчивой и неспокойной международной обстановки, а также общих чаяний народов разных стран, СМИ и аналитические центры ШОС должны практически воплощать в жизнь Инициативу по глобальной безопасности, согласованными усилиями распространять и популяризировать позицию и действия ШОС по сохранению мира и спокойствия с тем, чтобы благоприятствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектоники безопасности, обеспечивающей сохранение безопасности и стабильности в регионе, а также мира во всем мире". "Мы едины во мнении, что осуществление модернизации представляет собой общее стремление стран ШОС. СМИ и аналитические центры ШОС должны на практике претворять в жизнь Инициативу по глобальному развитию, совместно повествовать о ярких историях стран ШОС, связанных со стимулированием экономической интеграции и взаимосвязанным развитием, а также совместным использованием результатов", - указано в документе. Саммит СМИ и аналитических центров в рамках ШОС проходит в китайском городе Чжэнчжоу 23-27 июля. В мероприятии принимают участие около 400 представителей 156 ведущих СМИ, известных аналитических центров и правительственных учреждений из 26 стран ШОС, в том числе государств-членов, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу организации, а также международных и региональных организаций, таких как ООН и Секретариат ШОС. Медиагруппа "Россия сегодня" совместно с информационным агентством Синьхуа организовали и провели в рамках саммита "Экспертный форум ШОС" с участием глав крупнейших аналитических центров и представителей академических кругов из стран-участниц и партнёров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества.
https://ria.ru/20250725/strany-2031311637.html
https://ria.ru/20250724/shos-2031148445.html
чжэнчжоу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15075/77/150757782_5:0:368:272_1920x0_80_0_0_86629c68bfe653f5d0e394c05a7b2065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чжэнчжоу, шос, оон
В мире, Чжэнчжоу, ШОС, ООН
В ШОС обязали СМИ распространять позицию по сохранению мира и спокойствия

СМИ обязали распространять позицию ШОС в рамках Чжэнчжоуского консенсуса

© sh.eastday.comШОС
ШОС - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© sh.eastday.com
ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 25 июл – РИА Новости. СМИ и аналитические центры Шанхайской организации сотрудничества должны распространять и популяризировать позицию ШОС по сохранению мира и спокойствия, чтобы способствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектоники безопасности, говорится в опубликованном в четверг "Чжэнчжоуском консенсусе Саммита СМИ и аналитических центров в рамках ШОС".
"Мы полагаем, что защита региональной безопасности – это общая ответственность стран ШОС и непременный выбор для совместного реагирования на глобальные вызовы", - говорится в документе, принятом саммитом СМИ и аналитических центров ШОС.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Страны ШОС должны вместе противостоять помехам, заявил Мо Гаои
07:40
Отмечается, что "перед лицом изменчивой и неспокойной международной обстановки, а также общих чаяний народов разных стран, СМИ и аналитические центры ШОС должны практически воплощать в жизнь Инициативу по глобальной безопасности, согласованными усилиями распространять и популяризировать позицию и действия ШОС по сохранению мира и спокойствия с тем, чтобы благоприятствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектоники безопасности, обеспечивающей сохранение безопасности и стабильности в регионе, а также мира во всем мире".
"Мы едины во мнении, что осуществление модернизации представляет собой общее стремление стран ШОС. СМИ и аналитические центры ШОС должны на практике претворять в жизнь Инициативу по глобальному развитию, совместно повествовать о ярких историях стран ШОС, связанных со стимулированием экономической интеграции и взаимосвязанным развитием, а также совместным использованием результатов", - указано в документе.
Саммит СМИ и аналитических центров в рамках ШОС проходит в китайском городе Чжэнчжоу 23-27 июля. В мероприятии принимают участие около 400 представителей 156 ведущих СМИ, известных аналитических центров и правительственных учреждений из 26 стран ШОС, в том числе государств-членов, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу организации, а также международных и региональных организаций, таких как ООН и Секретариат ШОС.
Медиагруппа "Россия сегодня" совместно с информационным агентством Синьхуа организовали и провели в рамках саммита "Экспертный форум ШОС" с участием глав крупнейших аналитических центров и представителей академических кругов из стран-участниц и партнёров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества.
Экспертный форум ШОС - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Россия сегодня" и Синьхуа открыли Экспертный форум ШОС
Вчера, 14:12
 
В миреЧжэнчжоуШОСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала