https://ria.ru/20250725/sk-2031524454.html

Появились новые подробности в деле Блиновской

Появились новые подробности в деле Блиновской - РИА Новости, 25.07.2025

Появились новые подробности в деле Блиновской

Версия о том, что блогера Елену Блиновскую могли предупредить заранее о возможном задержании, не подтвердилась, сообщила руководитель отдела информационного... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:41:00+03:00

2025-07-25T19:41:00+03:00

2025-07-25T19:41:00+03:00

происшествия

москва

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елена блиновская

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Версия о том, что блогера Елену Блиновскую могли предупредить заранее о возможном задержании, не подтвердилась, сообщила руководитель отдела информационного взаимодействия с общественностью и СМИ ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. "В ходе следствия это (информация о том, что Блиновскую якобы предупредили о возможном задержании - ред.) не подтвердилось", - сказала она в интервью kp.ru. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.

https://realty.ria.ru/20250717/blinovskaja-2029725250.html

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происшествия, москва, россия, елена блиновская, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)