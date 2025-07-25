Появились новые подробности в деле Блиновской
СК опроверг информацию о том , что Блиновскую могли предупредить о задержании
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Блогер Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Версия о том, что блогера Елену Блиновскую могли предупредить заранее о возможном задержании, не подтвердилась, сообщила руководитель отдела информационного взаимодействия с общественностью и СМИ ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
"В ходе следствия это (информация о том, что Блиновскую якобы предупредили о возможном задержании - ред.) не подтвердилось", - сказала она в интервью kp.ru.
Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.