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СК назначил комплекс экспертиз после ЧП в Саратове
СК назначил комплекс экспертиз после ЧП в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
СК назначил комплекс экспертиз после ЧП в Саратове
Комплекс экспертиз назначен после взрыва газа в доме в Саратове, сообщил руководитель следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрий Костин. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:18:00+03:00
2025-07-25T15:18:00+03:00
2025-07-25T15:18:00+03:00
происшествия
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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Комплекс экспертиз назначен после взрыва газа в доме в Саратове, сообщил руководитель следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрий Костин. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов. "В настоящее время назначен комплекс экспертиз: судебно-медицинская экспертиза, взрыво-техническая экспертиза, строительная экспертиза и ряд других следственных действий проводится в настоящее время", - сказал Костин на видео, размещенном в Telegram-канале регионального СУСК России. Костин добавил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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происшествия, россия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК назначил комплекс экспертиз после ЧП в Саратове
СК назначил комплекс экспертиз после взрыва газа в доме в Саратове