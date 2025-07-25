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СК назначил комплекс экспертиз после ЧП в Саратове

СК назначил комплекс экспертиз после ЧП в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025

СК назначил комплекс экспертиз после ЧП в Саратове

Комплекс экспертиз назначен после взрыва газа в доме в Саратове, сообщил руководитель следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрий Костин. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:18:00+03:00

2025-07-25T15:18:00+03:00

2025-07-25T15:18:00+03:00

происшествия

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саратов

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Комплекс экспертиз назначен после взрыва газа в доме в Саратове, сообщил руководитель следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрий Костин. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов. "В настоящее время назначен комплекс экспертиз: судебно-медицинская экспертиза, взрыво-техническая экспертиза, строительная экспертиза и ряд других следственных действий проводится в настоящее время", - сказал Костин на видео, размещенном в Telegram-канале регионального СУСК России. Костин добавил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

https://ria.ru/20250725/saratov-2031432651.html

россия

саратов

саратовская область

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происшествия, россия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)