Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 25.07.2025 (обновлено: 12:23 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/sk-2031368227.html
СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове
СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове
Уголовное дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с обрушением части жилого дома в Саратове, сообщило СУСК РФ РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:07:00+03:00
2025-07-25T12:23:00+03:00
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
саратовская область
происшествия
взрыв газа в многоэтажке в саратове
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031367326_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_607ddd1c5542a6a863f920d6912979b0.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с обрушением части жилого дома в Саратове, сообщило СУСК РФ по Саратовской области.Ранее в главке МЧС сообщили, что в 12.12 (11.12 мск) поступило сообщение о взрыве в 10-этажном жилом доме в Саратове по адресу: улица Блинова, 4. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что, предварительно, среди погибших есть один ребенок. На место выехал губернатор Роман Бусаргин. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме."Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова СУСК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщается в Telegram-канале ведомства.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа."После окончания аварийно-спасательных работ будет произведен осмотр места происшествия и назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, выполнены иные следственные действия", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031369778.html
саратов
россия
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031367326_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_d2e356a11408c986b906d1c0e6304aac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратов, следственный комитет россии (ск рф), роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, саратовская область, происшествия, взрыв газа в многоэтажке в саратове
Саратов, Следственный комитет России (СК РФ), Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Саратовская область, Происшествия, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове

СК завел дело после обрушения части жилого дома в Саратове из-за взрыва газа

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с обрушением части жилого дома в Саратове, сообщило СУСК РФ по Саратовской области.
Ранее в главке МЧС сообщили, что в 12.12 (11.12 мск) поступило сообщение о взрыве в 10-этажном жилом доме в Саратове по адресу: улица Блинова, 4. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что, предварительно, среди погибших есть один ребенок. На место выехал губернатор Роман Бусаргин. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме.
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Кадр видео из соцсетей
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Кадр видео из соцсетей
"Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова СУСК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
"После окончания аварийно-спасательных работ будет произведен осмотр места происшествия и назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, выполнены иные следственные действия", - добавили в ведомстве.
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Саратове разбирают завалы на месте обрушения дома
12:12
 
СаратовСледственный комитет России (СК РФ)Роман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСаратовская областьПроисшествияВзрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала