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СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове

СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025

СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове

Уголовное дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с обрушением части жилого дома в Саратове, сообщило СУСК РФ РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:07:00+03:00

2025-07-25T12:07:00+03:00

2025-07-25T12:23:00+03:00

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

саратовская область

происшествия

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с обрушением части жилого дома в Саратове, сообщило СУСК РФ по Саратовской области.Ранее в главке МЧС сообщили, что в 12.12 (11.12 мск) поступило сообщение о взрыве в 10-этажном жилом доме в Саратове по адресу: улица Блинова, 4. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что, предварительно, среди погибших есть один ребенок. На место выехал губернатор Роман Бусаргин. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме."Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова СУСК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщается в Telegram-канале ведомства.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа."После окончания аварийно-спасательных работ будет произведен осмотр места происшествия и назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, выполнены иные следственные действия", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031369778.html

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саратов, следственный комитет россии (ск рф), роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, саратовская область, происшествия, взрыв газа в многоэтажке в саратове