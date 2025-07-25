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СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове
СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове
Уголовное дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с обрушением части жилого дома в Саратове, сообщило СУСК РФ РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:07:00+03:00
2025-07-25T12:07:00+03:00
2025-07-25T12:23:00+03:00
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
саратовская область
происшествия
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с обрушением части жилого дома в Саратове, сообщило СУСК РФ по Саратовской области.Ранее в главке МЧС сообщили, что в 12.12 (11.12 мск) поступило сообщение о взрыве в 10-этажном жилом доме в Саратове по адресу: улица Блинова, 4. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что, предварительно, среди погибших есть один ребенок. На место выехал губернатор Роман Бусаргин. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме."Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова СУСК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщается в Telegram-канале ведомства.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа."После окончания аварийно-спасательных работ будет произведен осмотр места происшествия и назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, выполнены иные следственные действия", - добавили в ведомстве.
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саратов, следственный комитет россии (ск рф), роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, саратовская область, происшествия, взрыв газа в многоэтажке в саратове
Саратов, Следственный комитет России (СК РФ), Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Саратовская область, Происшествия, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове
СК завел дело после обрушения части жилого дома в Саратове из-за взрыва газа