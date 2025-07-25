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Водителей предупредили о штрафах за неуведомление ГАИ о смене прописки - РИА Новости, 25.07.2025
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20:49 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/shtraf-2031531628.html
Водителей предупредили о штрафах за неуведомление ГАИ о смене прописки
Водителей предупредили о штрафах за неуведомление ГАИ о смене прописки - РИА Новости, 25.07.2025
Водителей предупредили о штрафах за неуведомление ГАИ о смене прописки
Автовладельцам, не уведомившим в течение десяти дней ГАИ о смене места постоянной регистрации, грозит штраф в размере до 2 тысяч рублей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:49:00+03:00
2025-07-25T20:49:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Автовладельцам, не уведомившим в течение десяти дней ГАИ о смене места постоянной регистрации, грозит штраф в размере до 2 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Автовладельцы, сменившие постоянную регистрацию по месту жительства, обязаны в течение 10 дней уведомить об этом Госавтоинспекцию. Нарушение этого правила грозит штрафом от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей", - рассказал Хаминский. Как отмечает юрист, уведомление ГАИ необходимо для внесения актуального адреса собственника в свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт транспортного средства (ПТС). "Срок в десять суток установлен законодательно и отсчитывается со дня изменения прописки… Многие водители забывают об этой обязанности, ошибочно считая ее второстепенной. Однако КоАП РФ (статья 19.22 "Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок") четко предусматривает наказание за несвоевременное информирование ГИБДД", - добавил Хаминский. Юрист порекомендовал автовладельцам проверять актуальность данных в документах при любом изменении персональной информации, чтобы избежать неожиданных санкций. "Данное требование не является новым - соответствующие нормы действуют годами, однако правоприменительная практика усиливается", - напомнил Хаминский.
https://ria.ru/20250530/shtrafy-2019882127.html
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москва, московская область (подмосковье), россия, александр хаминский, гибдд мвд рф
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Хаминский, ГИБДД МВД РФ
Водителей предупредили о штрафах за неуведомление ГАИ о смене прописки

Юрист Хаминский: за несвоевременное сообщение ГАИ о смене прописки грозит штраф

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота в отделение МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
Работа в отделение МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа в отделение МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Автовладельцам, не уведомившим в течение десяти дней ГАИ о смене места постоянной регистрации, грозит штраф в размере до 2 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«
"Автовладельцы, сменившие постоянную регистрацию по месту жительства, обязаны в течение 10 дней уведомить об этом Госавтоинспекцию. Нарушение этого правила грозит штрафом от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей", - рассказал Хаминский.
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Как отмечает юрист, уведомление ГАИ необходимо для внесения актуального адреса собственника в свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт транспортного средства (ПТС).
«
"Срок в десять суток установлен законодательно и отсчитывается со дня изменения прописки… Многие водители забывают об этой обязанности, ошибочно считая ее второстепенной. Однако КоАП РФ (статья 19.22 "Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок") четко предусматривает наказание за несвоевременное информирование ГИБДД", - добавил Хаминский.
Юрист порекомендовал автовладельцам проверять актуальность данных в документах при любом изменении персональной информации, чтобы избежать неожиданных санкций.
"Данное требование не является новым - соответствующие нормы действуют годами, однако правоприменительная практика усиливается", - напомнил Хаминский.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияАлександр ХаминскийГИБДД МВД РФ
 
 
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