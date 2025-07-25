Водителей предупредили о штрафах за неуведомление ГАИ о смене прописки
Юрист Хаминский: за несвоевременное сообщение ГАИ о смене прописки грозит штраф
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота в отделение МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
Работа в отделение МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Автовладельцам, не уведомившим в течение десяти дней ГАИ о смене места постоянной регистрации, грозит штраф в размере до 2 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«
"Автовладельцы, сменившие постоянную регистрацию по месту жительства, обязаны в течение 10 дней уведомить об этом Госавтоинспекцию. Нарушение этого правила грозит штрафом от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей", - рассказал Хаминский.
Как отмечает юрист, уведомление ГАИ необходимо для внесения актуального адреса собственника в свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт транспортного средства (ПТС).
«
"Срок в десять суток установлен законодательно и отсчитывается со дня изменения прописки… Многие водители забывают об этой обязанности, ошибочно считая ее второстепенной. Однако КоАП РФ (статья 19.22 "Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок") четко предусматривает наказание за несвоевременное информирование ГИБДД", - добавил Хаминский.
Юрист порекомендовал автовладельцам проверять актуальность данных в документах при любом изменении персональной информации, чтобы избежать неожиданных санкций.
"Данное требование не является новым - соответствующие нормы действуют годами, однако правоприменительная практика усиливается", - напомнил Хаминский.
Юрист рассказал о правилах прохождения техосмотра в 2025 году
27 февраля, 02:18