https://ria.ru/20250725/shtraf-2031531628.html

Водителей предупредили о штрафах за неуведомление ГАИ о смене прописки

Водителей предупредили о штрафах за неуведомление ГАИ о смене прописки - РИА Новости, 25.07.2025

Водителей предупредили о штрафах за неуведомление ГАИ о смене прописки

Автовладельцам, не уведомившим в течение десяти дней ГАИ о смене места постоянной регистрации, грозит штраф в размере до 2 тысяч рублей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T20:49:00+03:00

2025-07-25T20:49:00+03:00

2025-07-25T20:49:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Автовладельцам, не уведомившим в течение десяти дней ГАИ о смене места постоянной регистрации, грозит штраф в размере до 2 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Автовладельцы, сменившие постоянную регистрацию по месту жительства, обязаны в течение 10 дней уведомить об этом Госавтоинспекцию. Нарушение этого правила грозит штрафом от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей", - рассказал Хаминский. Как отмечает юрист, уведомление ГАИ необходимо для внесения актуального адреса собственника в свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт транспортного средства (ПТС). "Срок в десять суток установлен законодательно и отсчитывается со дня изменения прописки… Многие водители забывают об этой обязанности, ошибочно считая ее второстепенной. Однако КоАП РФ (статья 19.22 "Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок") четко предусматривает наказание за несвоевременное информирование ГИБДД", - добавил Хаминский. Юрист порекомендовал автовладельцам проверять актуальность данных в документах при любом изменении персональной информации, чтобы избежать неожиданных санкций. "Данное требование не является новым - соответствующие нормы действуют годами, однако правоприменительная практика усиливается", - напомнил Хаминский.

https://ria.ru/20250530/shtrafy-2019882127.html

https://ria.ru/20250227/tekhosmotr-2001843411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, московская область (подмосковье), россия, александр хаминский, гибдд мвд рф