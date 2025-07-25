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Бывший строитель из Воронежа победил в шоу "Наша новая музыка"
Бывший строитель из Воронежа победил в шоу "Наша новая музыка" - РИА Новости, 25.07.2025
Бывший строитель из Воронежа победил в шоу "Наша новая музыка"
Бывший строитель из Воронежа 28-летний Артем Зацепин и его группа "ТОМ КОСМОС" стал победителем шоу Первого канала "Наша новая музыка". РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T23:30:00+03:00
2025-07-25T23:30:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Бывший строитель из Воронежа 28-летний Артем Зацепин и его группа "ТОМ КОСМОС" стал победителем шоу Первого канала "Наша новая музыка".Зрители и эксперты в студии из десяти финалистов выбрали победителя второго сезона шоу "Наша новая музыка", в котором участвуют люди разных профессий, сочиняющие и исполняющие свои песни. Лауреатом стал Артем Зацепин и его группа "ТОМ КОСМОС". В награду музыкант получит возможность выступить с сольным концертом на Первом канале."Я четыре года проработал на стройке, по вечерам пел на улице, собирая на запись своего первого альбома. Группу "ТОМ КОСМОС" создал в 2020-м. Долго искал свой уникальный стиль, — рассказывает Артем. — А прошлым летом увидел в телеграм-канале Юрия Бардаша объявление о конкурсе, и мне захотелось подать туда заявку. Хотя я не любитель конкурсов, мне кажется, творчество – это не соревнование. Но вот тогда решился, отправил свою песню "Поле". Со мной связался менеджер Юрия, пригласил поучаствовать в кастинге, а потом и на съемки позвали".Ведущие шоу – продюсер Юрий Бардаш и Юлианна Караулова.По словам Бардаша, за последний год он отслушал около 20 тысяч песен, из них отобрал десять сильных и еще столько же необычных – остальные не прошли."Петь могут все, но предназначение дано не каждому. Я стараюсь вдохновлять и мотивировать к творчеству, но, если я слышу, что это откровенно плохо, я об этом честно скажу, только без желания сделать человеку неприятно. Музыканты это чувствуют, поэтому идут ко мне за советом с открытым сердцем и без страха быть униженными. Творчество, оно как личная жизнь: не каждому откроешься, не с каждым поговоришь о самом сокровенном", — говорит продюсер.
https://ria.ru/20250720/tukhmanov-2029984353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, шоу-бизнес, музыка, юлианна караулова, воронеж, первый канал (телеканал)
Культура, Новости культуры, Шоу-бизнес, Музыка, Юлианна Караулова, Воронеж, Первый канал (телеканал)
Бывший строитель из Воронежа победил в шоу "Наша новая музыка"
Артем Зацепин из Воронежа победил в шоу Первого канала "Наша новая музыка"
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Бывший строитель из Воронежа 28-летний Артем Зацепин и его группа "ТОМ КОСМОС" стал победителем шоу Первого канала "Наша новая музыка".
Зрители и эксперты в студии из десяти финалистов выбрали победителя второго сезона шоу "Наша новая музыка", в котором участвуют люди разных профессий, сочиняющие и исполняющие свои песни. Лауреатом стал Артем Зацепин и его группа "ТОМ КОСМОС". В награду музыкант получит возможность выступить с сольным концертом на Первом канале.
"Я четыре года проработал на стройке, по вечерам пел на улице, собирая на запись своего первого альбома. Группу "ТОМ КОСМОС" создал в 2020-м. Долго искал свой уникальный стиль, — рассказывает Артем. — А прошлым летом увидел в телеграм-канале Юрия Бардаша объявление о конкурсе, и мне захотелось подать туда заявку. Хотя я не любитель конкурсов, мне кажется, творчество – это не соревнование. Но вот тогда решился, отправил свою песню "Поле". Со мной связался менеджер Юрия, пригласил поучаствовать в кастинге, а потом и на съемки позвали".
Ведущие шоу – продюсер Юрий Бардаш и Юлианна Караулова.
По словам Бардаша, за последний год он отслушал около 20 тысяч песен, из них отобрал десять сильных и еще столько же необычных – остальные не прошли.
"Петь могут все, но предназначение дано не каждому. Я стараюсь вдохновлять и мотивировать к творчеству, но, если я слышу, что это откровенно плохо, я об этом честно скажу, только без желания сделать человеку неприятно. Музыканты это чувствуют, поэтому идут ко мне за советом с открытым сердцем и без страха быть униженными. Творчество, оно как личная жизнь: не каждому откроешься, не с каждым поговоришь о самом сокровенном", — говорит продюсер.