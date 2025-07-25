https://ria.ru/20250725/shos-2031342588.html

В документе ШОС определили роль СМИ в укреплении доверия между странами

В документе ШОС определили роль СМИ в укреплении доверия между странами - РИА Новости, 25.07.2025

В документе ШОС определили роль СМИ в укреплении доверия между странами

СМИ и аналитические центры Шанхайской организации сотрудничества должны активизировать усилия для повышения осведомленности о национальных реалиях, путях и... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:35:00+03:00

2025-07-25T10:35:00+03:00

2025-07-25T10:35:00+03:00

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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 25 июл - РИА Новости. СМИ и аналитические центры Шанхайской организации сотрудничества должны активизировать усилия для повышения осведомленности о национальных реалиях, путях и стратегиях развития разных стран, содействуя устранению разногласий, формированию консенсуса и упрочнению доверия между странами, говорится в опубликованном в четверг "Чжэнчжоуском консенсусе Саммита СМИ и аналитических центров в рамках ШОС". "Мы признаем важную роль ШОС в укреплении добрососедства, дружбы, солидарности и взаимного доверия между странами региона, в обеспечении региональной безопасности и стабильности, а также в содействии процветанию и развитию в регионе", - говорится в документе, принятом саммитом СМИ и аналитических центров ШОС. Отмечается, что "СМИ и аналитические центры стран ШОС должны в полной мере проявлять роль в качестве мостов и связующих звеньев, чтобы сообща и надлежащим образом повествовать о сотрудничестве в рамках ШОС, демонстрировать ее яркие достижения, тем самым внося мудрость и силу в продвижение мира, стабильности, процветания и развития как в регионе, так и во всём мире". "Мы полагаем, что углубление политического взаимодоверия и укрепление сопряжения стратегий развития играют крайне важную роль в содействии стабильному и долгосрочному развитию ШОС, а также в обеспечении безопасности и интересов развития региональных стран", - добавили авторы документа. Указано, что "СМИ и аналитические центры ШОС должны активизировать усилия для повышения осведомленности о национальных реалиях, путях и стратегиях развития разных стран". Подчеркивается, что СМИ и аналитические центры могут "способствовать уважению путей развития друг друга, поддержанию ключевых интересов друг друга и рука об руку строить общий дом ШОС", содействуя "активизации контактов, устранению разногласий, формированию консенсуса и упрочнению доверия между странами". Саммит СМИ и аналитических центров в рамках ШОС проходит в китайском городе Чжэнчжоу 23-27 июля. В мероприятии принимают участие около 400 представителей 156 ведущих СМИ, известных аналитических центров и правительственных учреждений из 26 стран ШОС, в том числе государств-членов, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу организации, а также международных и региональных организаций, таких как ООН и Секретариат ШОС. Медиагруппа "Россия сегодня" совместно с информационным агентством Синьхуа организовали и провели в рамках саммита "Экспертный форум ШОС" с участием глав крупнейших аналитических центров и представителей академических кругов из стран-участниц и партнёров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества.

https://ria.ru/20250725/strany-2031311637.html

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