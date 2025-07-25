https://ria.ru/20250725/serbija-2031466234.html

В Сербии заявили о готовности поддержать меры против России ради места в ЕС

В Сербии заявили о готовности поддержать меры против России ради места в ЕС - РИА Новости, 25.07.2025

В Сербии заявили о готовности поддержать меры против России ради места в ЕС

Сербия готова поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС, заявил в интервью австрийскому информагентству APA... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:58:00+03:00

2025-07-25T16:58:00+03:00

2025-07-25T16:58:00+03:00

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ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. Сербия готова поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС, заявил в интервью австрийскому информагентству APA министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович. "Если нас критикуют за то, что мы якобы делаем недостаточно для Украины, мой ответ прост: давайте дадим слово самим украинцам", - сказал министр в интервью, ссылаясь на помощь Киеву со стороны Белграда. Он также отметил, что Сербия не поддерживает санкции ЕС против России, потому что "они совершенно не ударят по России, но нанесут колоссальный ущерб сербской экономике". Кроме того, по его словам, как государство, не входящее в ЕС, Сербия не имеет доступа к защитным механизмам членства. Тем не менее, по его словам, Сербия готова полностью присоединиться к санкциям ЕС, "если членство в Евросоюзе окажется в обозримой перспективе" - то есть за несколько месяцев до официальной даты вступления. Также он подчеркнул, что Белград с первого дня "чётко и недвусмысленно" осудил российскую спецоперацию на Украине.

https://ria.ru/20250617/serbiya-2023164962.html

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в мире, сербия, украина, белград (город), евросоюз, россия