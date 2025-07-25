https://ria.ru/20250725/sbu-2031432264.html

СБУ сопровождала сбежавшего Чернышова при возвращении на родину, пишут СМИ

СБУ сопровождала сбежавшего Чернышова при возвращении на родину, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2025

СБУ сопровождала сбежавшего Чернышова при возвращении на родину, пишут СМИ

Сотрудники СБУ и главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны сопровождали бывшего вице-премьера Алексея Чернышова при возвращении на Украину,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:02:00+03:00

2025-07-25T15:02:00+03:00

2025-07-25T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники СБУ и главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны сопровождали бывшего вице-премьера Алексея Чернышова при возвращении на Украину, чтобы его не задержали сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. Чернышов заявил о своем возвращении в страну 22 июня, однако не смог появиться на первом заседании по своему делу о коррупции. По данным издания, вопросом возвращения Чернышова по поручению Зеленского занималось ГУР. "С украинской стороны границы Чернышова в сопровождении... (сотрудников ГУР - ред.) ждали сотрудники... СБУ... Силовики должны были гарантировать министру, что его не арестуют детективы НАБУ и прокуроры САП... и он не окажется в СИЗО", - говорится в публикации. В июне украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, ранее национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. Пресс-служба Чернышова в комментарии "Украинской правде" отметила, что вице-премьер находится в плановой командировке в странах Евросоюза. Позднее украинские СМИ сообщили, что семья Чернышова также покинула страну. Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.

https://ria.ru/20250620/chernyshov-2024184052.html

https://ria.ru/20250620/dmitruk-2024073283.html

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в мире, украина, киев, австрия, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины