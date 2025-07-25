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СБУ сопровождала сбежавшего Чернышова при возвращении на родину, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2025
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15:02 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/sbu-2031432264.html
СБУ сопровождала сбежавшего Чернышова при возвращении на родину, пишут СМИ
СБУ сопровождала сбежавшего Чернышова при возвращении на родину, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2025
СБУ сопровождала сбежавшего Чернышова при возвращении на родину, пишут СМИ
Сотрудники СБУ и главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны сопровождали бывшего вице-премьера Алексея Чернышова при возвращении на Украину,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:02:00+03:00
2025-07-25T15:02:00+03:00
в мире
украина
киев
австрия
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники СБУ и главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны сопровождали бывшего вице-премьера Алексея Чернышова при возвращении на Украину, чтобы его не задержали сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. Чернышов заявил о своем возвращении в страну 22 июня, однако не смог появиться на первом заседании по своему делу о коррупции. По данным издания, вопросом возвращения Чернышова по поручению Зеленского занималось ГУР. "С украинской стороны границы Чернышова в сопровождении... (сотрудников ГУР - ред.) ждали сотрудники... СБУ... Силовики должны были гарантировать министру, что его не арестуют детективы НАБУ и прокуроры САП... и он не окажется в СИЗО", - говорится в публикации. В июне украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, ранее национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. Пресс-служба Чернышова в комментарии "Украинской правде" отметила, что вице-премьер находится в плановой командировке в странах Евросоюза. Позднее украинские СМИ сообщили, что семья Чернышова также покинула страну. Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
https://ria.ru/20250620/chernyshov-2024184052.html
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в мире, украина, киев, австрия, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Австрия, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
СБУ сопровождала сбежавшего Чернышова при возвращении на родину, пишут СМИ

СБУ была готова помешать НАБУ задержать Чернышова при возвращении на Украину

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники СБУ и главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны сопровождали бывшего вице-премьера Алексея Чернышова при возвращении на Украину, чтобы его не задержали сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Чернышов заявил о своем возвращении в страну 22 июня, однако не смог появиться на первом заседании по своему делу о коррупции.
Алексей Чернышев - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В Раде высказались после побега вице-премьера с Украины
20 июня, 12:34
По данным издания, вопросом возвращения Чернышова по поручению Зеленского занималось ГУР.
"С украинской стороны границы Чернышова в сопровождении... (сотрудников ГУР - ред.) ждали сотрудники... СБУ... Силовики должны были гарантировать министру, что его не арестуют детективы НАБУ и прокуроры САП... и он не окажется в СИЗО", - говорится в публикации.
В июне украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, ранее национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. Пресс-служба Чернышова в комментарии "Украинской правде" отметила, что вице-премьер находится в плановой командировке в странах Евросоюза. Позднее украинские СМИ сообщили, что семья Чернышова также покинула страну.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Вице-премьер, министр национального единства Украины Алексей Чернышов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"На глазах": в Киеве раскрыли, что ждет Украину после побега вице-премьера
20 июня, 01:44
 
В миреУкраинаКиевАвстрияВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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