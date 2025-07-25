https://ria.ru/20250725/saratove-2031418507.html
Спасатели разбирают конструкции частично обрушившегося дома в Саратове
Спасатели разбирают конструкции частично обрушившегося дома в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
Спасатели разбирают конструкции частично обрушившегося дома в Саратове
Спасатели продолжают разбирать конструкции частично обрушившегося дома в Саратове после взрыва газа, под завалами, предварительно, могут находиться люди,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:23:00+03:00
2025-07-25T14:23:00+03:00
2025-07-25T14:32:00+03:00
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2031418507.jpg?1753443164
САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Спасатели продолжают разбирать конструкции частично обрушившегося дома в Саратове после взрыва газа, под завалами, предварительно, могут находиться люди, сообщил первый замначальника ГУМЧС России по Саратовской области Алексей Костюк."Спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома по адресу Блинова, 2. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди", - сообщил Костюк на видео, размещенном в Telegram-канале МЧС России.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031414177.html
саратов
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Спасатели разбирают конструкции частично обрушившегося дома в Саратове
Спасатели разбирают конструкции частично обрушившейся многоэтажки в Саратове