https://ria.ru/20250725/saratove-2031418507.html

Спасатели разбирают конструкции частично обрушившегося дома в Саратове

Спасатели разбирают конструкции частично обрушившегося дома в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025

Спасатели разбирают конструкции частично обрушившегося дома в Саратове

Спасатели продолжают разбирать конструкции частично обрушившегося дома в Саратове после взрыва газа, под завалами, предварительно, могут находиться люди,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:23:00+03:00

2025-07-25T14:23:00+03:00

2025-07-25T14:32:00+03:00

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2031418507.jpg?1753443164

САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Спасатели продолжают разбирать конструкции частично обрушившегося дома в Саратове после взрыва газа, под завалами, предварительно, могут находиться люди, сообщил первый замначальника ГУМЧС России по Саратовской области Алексей Костюк."Спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома по адресу Блинова, 2. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди", - сообщил Костюк на видео, размещенном в Telegram-канале МЧС России.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031414177.html

саратов

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове