https://ria.ru/20250725/saratov-2031543896.html
В аварийно-спасательных работах в Саратове участвуют более 400 человек
В аварийно-спасательных работах в Саратове участвуют более 400 человек - РИА Новости, 25.07.2025
В аварийно-спасательных работах в Саратове участвуют более 400 человек
Более 400 человек участвуют в аварийно-спасательных работах после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T23:22:00+03:00
2025-07-25T23:22:00+03:00
2025-07-25T23:22:00+03:00
происшествия
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Более 400 человек участвуют в аварийно-спасательных работах после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, сообщил региональный главк МЧС. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура по погибшим. "Аварийно-спасательные работы в Саратове организованы в круглосуточном режиме... В аварийно-спасательных работах участвуют более 400 специалистов и 114 единиц техники. В поисках пострадавших завалы обследуют два кинологических расчета. Авиация МЧС России готова к санитарной эвакуации пострадавших", - говорится в Telegram-канале главка.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031468397.html
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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове
Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас.
2025-07-25T23:22
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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В аварийно-спасательных работах в Саратове участвуют более 400 человек
Более 400 человек участвуют в спасательной операции после взрыва газа в Саратове