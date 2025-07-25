https://ria.ru/20250725/saratov-2031539547.html

Районный женсовет в Саратове начал сбор помощи для пострадавших

Районный женсовет в Саратове начал сбор помощи для пострадавших - РИА Новости, 25.07.2025

Районный женсовет в Саратове начал сбор помощи для пострадавших

Ячейка "Союза женщин России" в Ленинском районе Саратова объявила сбор помощи для пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме, сообщил женсовет. РИА Новости, 25.07.2025

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происшествия

ленинский район

саратов

россия

союз женщин россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Ячейка "Союза женщин России" в Ленинском районе Саратова объявила сбор помощи для пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме, сообщил женсовет. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. По словам губернатора, за помощью к медикам обратились 15 человек. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура по погибшим. "Сбор помощи пострадавшим от взрыва газа на Блинова. Предметы личной гигиены (мыло, шампунь, зубная паста и щётки, салфетки влажные и простые, бритвенные принадлежности, гигиенические принадлежности, полотенца, дезинфицирующие средства, антисептики); питьевая вода бутилированная (0,5 литра, 1,5 литра, 5 литров); постельное белье, одеяла, подушки; одежда и обувь, мужская, женская (в том числе детские). Сбор по адресу: 1-й проезд Строителей, 6/1, Центр детского творчества Ленинского района. Ежедневно с 9.00 до 20.00 (8.00-19.00 мск)", - говорится в Telegram-канале районного женсовета.Уточняется, что первая партия собранной помощи уже доставлена активистами в пункт временного размещения эвакуированных жителей многоэтажки в школе №103.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031468397.html

ленинский район

саратов

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа специалистов по разбору завалов в Саратове Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас. 2025-07-25T22:25 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинский район, саратов, россия, союз женщин россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове