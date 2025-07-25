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Районный женсовет в Саратове начал сбор помощи для пострадавших - РИА Новости, 25.07.2025
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22:25 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/saratov-2031539547.html
Районный женсовет в Саратове начал сбор помощи для пострадавших
Районный женсовет в Саратове начал сбор помощи для пострадавших - РИА Новости, 25.07.2025
Районный женсовет в Саратове начал сбор помощи для пострадавших
Ячейка "Союза женщин России" в Ленинском районе Саратова объявила сбор помощи для пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме, сообщил женсовет. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T22:25:00+03:00
2025-07-25T22:25:00+03:00
происшествия
ленинский район
саратов
россия
союз женщин россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Ячейка "Союза женщин России" в Ленинском районе Саратова объявила сбор помощи для пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме, сообщил женсовет. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. По словам губернатора, за помощью к медикам обратились 15 человек. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура по погибшим. &quot;Сбор помощи пострадавшим от взрыва газа на Блинова. Предметы личной гигиены (мыло, шампунь, зубная паста и щётки, салфетки влажные и простые, бритвенные принадлежности, гигиенические принадлежности, полотенца, дезинфицирующие средства, антисептики); питьевая вода бутилированная (0,5 литра, 1,5 литра, 5 литров); постельное белье, одеяла, подушки; одежда и обувь, мужская, женская (в том числе детские). Сбор по адресу: 1-й проезд Строителей, 6/1, Центр детского творчества Ленинского района. Ежедневно с 9.00 до 20.00 (8.00-19.00 мск)&quot;, - говорится в Telegram-канале районного женсовета.Уточняется, что первая партия собранной помощи уже доставлена активистами в пункт временного размещения эвакуированных жителей многоэтажки в школе №103.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031468397.html
ленинский район
саратов
россия
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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове
Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас.
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происшествия, ленинский район, саратов, россия, союз женщин россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Ленинский район, Саратов, Россия, Союз женщин России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Районный женсовет в Саратове начал сбор помощи для пострадавших

Саратовский женсовет объявил сбор помощи для пострадавших от взрыва газа в доме

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Ячейка "Союза женщин России" в Ленинском районе Саратова объявила сбор помощи для пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме, сообщил женсовет.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. По словам губернатора, за помощью к медикам обратились 15 человек. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура по погибшим.
«

"Сбор помощи пострадавшим от взрыва газа на Блинова. Предметы личной гигиены (мыло, шампунь, зубная паста и щётки, салфетки влажные и простые, бритвенные принадлежности, гигиенические принадлежности, полотенца, дезинфицирующие средства, антисептики); питьевая вода бутилированная (0,5 литра, 1,5 литра, 5 литров); постельное белье, одеяла, подушки; одежда и обувь, мужская, женская (в том числе детские). Сбор по адресу: 1-й проезд Строителей, 6/1, Центр детского творчества Ленинского района. Ежедневно с 9.00 до 20.00 (8.00-19.00 мск)", - говорится в Telegram-канале районного женсовета.

Уточняется, что первая партия собранной помощи уже доставлена активистами в пункт временного размещения эвакуированных жителей многоэтажки в школе №103.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до шести
Вчера, 17:09
 
ПроисшествияЛенинский районСаратовРоссияСоюз женщин РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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