https://ria.ru/20250725/saratov-2031529376.html

В Саратове после взрыва газа к медикам обратились 15 человек

В Саратове после взрыва газа к медикам обратились 15 человек - РИА Новости, 25.07.2025

В Саратове после взрыва газа к медикам обратились 15 человек

Пятнадцать человек обратились за помощью медиков после взрыва газа в 10-этажном жилом доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T20:26:00+03:00

2025-07-25T20:26:00+03:00

2025-07-25T20:27:00+03:00

происшествия

саратов

россия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек обратились за помощью медиков после взрыва газа в 10-этажном жилом доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "В круглосуточном режиме здесь также дежурят бригады скорой помощи. Ранее к врачам обратились 15 человек. Вся необходимая помощь им оказана амбулаторно. Продолжает работать горячая линия. На нее обратились 77 человек. Кроме того, 11 граждан обратились за помощью с размещением. Они направлены в гостиницу", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Он отметил, что задействованных сил и средств на месте достаточно, делается все необходимое и дополнительной помощи не требуется. "Под завалами могут оставаться люди, поэтому специалисты МЧС России и облспаса работают осторожно и аккуратно, не обрушая нависающие конструкции. В ближайшее время будет организовано освещение для работы в ночное время... Обследование здания начнется после завершения поисково-спасательных работ", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20250725/sk-2031527098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове