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В Саратове после взрыва газа к медикам обратились 15 человек - РИА Новости, 25.07.2025
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20:26 25.07.2025 (обновлено: 20:27 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/saratov-2031529376.html
В Саратове после взрыва газа к медикам обратились 15 человек
В Саратове после взрыва газа к медикам обратились 15 человек - РИА Новости, 25.07.2025
В Саратове после взрыва газа к медикам обратились 15 человек
Пятнадцать человек обратились за помощью медиков после взрыва газа в 10-этажном жилом доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:26:00+03:00
2025-07-25T20:27:00+03:00
происшествия
саратов
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек обратились за помощью медиков после взрыва газа в 10-этажном жилом доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. &quot;В круглосуточном режиме здесь также дежурят бригады скорой помощи. Ранее к врачам обратились 15 человек. Вся необходимая помощь им оказана амбулаторно. Продолжает работать горячая линия. На нее обратились 77 человек. Кроме того, 11 граждан обратились за помощью с размещением. Они направлены в гостиницу&quot;, - написал Бусаргин в Telegram-канале.Он отметил, что задействованных сил и средств на месте достаточно, делается все необходимое и дополнительной помощи не требуется. "Под завалами могут оставаться люди, поэтому специалисты МЧС России и облспаса работают осторожно и аккуратно, не обрушая нависающие конструкции. В ближайшее время будет организовано освещение для работы в ночное время... Обследование здания начнется после завершения поисково-спасательных работ", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250725/sk-2031527098.html
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происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В Саратове после взрыва газа к медикам обратились 15 человек

Губернатор Бусаргин сообщил о 15 пострадавших при взрыве газа в доме в Саратове

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек обратились за помощью медиков после взрыва газа в 10-этажном жилом доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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"В круглосуточном режиме здесь также дежурят бригады скорой помощи. Ранее к врачам обратились 15 человек. Вся необходимая помощь им оказана амбулаторно. Продолжает работать горячая линия. На нее обратились 77 человек. Кроме того, 11 граждан обратились за помощью с размещением. Они направлены в гостиницу", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

Он отметил, что задействованных сил и средств на месте достаточно, делается все необходимое и дополнительной помощи не требуется.
"Под завалами могут оставаться люди, поэтому специалисты МЧС России и облспаса работают осторожно и аккуратно, не обрушая нависающие конструкции. В ближайшее время будет организовано освещение для работы в ночное время... Обследование здания начнется после завершения поисково-спасательных работ", - добавил глава региона.
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ПроисшествияСаратовРоссияРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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