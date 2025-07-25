В Саратове после взрыва газа к медикам обратились 15 человек
Губернатор Бусаргин сообщил о 15 пострадавших при взрыве газа в доме в Саратове
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек обратились за помощью медиков после взрыва газа в 10-этажном жилом доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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"В круглосуточном режиме здесь также дежурят бригады скорой помощи. Ранее к врачам обратились 15 человек. Вся необходимая помощь им оказана амбулаторно. Продолжает работать горячая линия. На нее обратились 77 человек. Кроме того, 11 граждан обратились за помощью с размещением. Они направлены в гостиницу", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Он отметил, что задействованных сил и средств на месте достаточно, делается все необходимое и дополнительной помощи не требуется.
"Под завалами могут оставаться люди, поэтому специалисты МЧС России и облспаса работают осторожно и аккуратно, не обрушая нависающие конструкции. В ближайшее время будет организовано освещение для работы в ночное время... Обследование здания начнется после завершения поисково-спасательных работ", - добавил глава региона.