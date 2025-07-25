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Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до шести

Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до шести - РИА Новости, 25.07.2025

Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до шести

Число погибших в Саратове, где в многоэтажке взорвался газ, увеличилось до шести, сообщило МЧС. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:09:00+03:00

2025-07-25T17:09:00+03:00

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следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

роман бусаргин

саратов

россия

происшествия

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Число погибших в Саратове, где в многоэтажке взорвался газ, увеличилось до шести, сообщило МЧС."Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более шести часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался", — рассказали в ведомстве.Главное к этому часу

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2025

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Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове 2025-07-25T17:09 true PT0M54S

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роман бусаргин, саратов, россия, происшествия, взрыв газа в многоэтажке в саратове