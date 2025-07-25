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Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до шести - РИА Новости, 25.07.2025
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17:09 25.07.2025 (обновлено: 17:14 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/saratov-2031468397.html
Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до шести
Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до шести - РИА Новости, 25.07.2025
Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до шести
Число погибших в Саратове, где в многоэтажке взорвался газ, увеличилось до шести, сообщило МЧС. РИА Новости, 25.07.2025
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следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
роман бусаргин
саратов
россия
происшествия
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Число погибших в Саратове, где в многоэтажке взорвался газ, увеличилось до шести, сообщило МЧС.&quot;Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более шести часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался&quot;, — рассказали в ведомстве.Главное к этому часу
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Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове
Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роман бусаргин, саратов, россия, происшествия, взрыв газа в многоэтажке в саратове
Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Роман Бусаргин, Саратов, Россия, Происшествия, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове

Число погибших при взрыве газа в саратовской многоэтажке возросло до шести

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Число погибших в Саратове, где в многоэтажке взорвался газ, увеличилось до шести, сообщило МЧС.
«

"Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более шести часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался", — рассказали в ведомстве.

Главное к этому часу

  • Телефоны горячей линии: 8 (937) 225-57-12 и 8 (8452) 63-33-73.
  • Информация о точном числе пострадавших уточняется.
  • На месте происшествия работают более 100 человек и 34 единицы техники. разбор завалов продолжается.
  • Туда выехал губернатор Роман Бусаргин, прокуратура начала проверку.
  • Региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
  • Дом построили и ввели в эксплуатацию в 2009 году, в нем пять подъездов и 195 квартир.
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанк

Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанк

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
4 из 4

Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
1 из 4

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
2 из 4

Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
3 из 4

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
4 из 4
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Роман БусаргинСаратовРоссияПроисшествияВзрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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