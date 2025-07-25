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Глава МЧС прибыл в Саратов, где в жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 25.07.2025
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17:06 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/saratov-2031468185.html
Глава МЧС прибыл в Саратов, где в жилом доме взорвался газ
Глава МЧС прибыл в Саратов, где в жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 25.07.2025
Глава МЧС прибыл в Саратов, где в жилом доме взорвался газ
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Саратов, где в жилом доме произошел взрыв бытового газа. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:06:00+03:00
2025-07-25T17:06:00+03:00
происшествия
россия
саратов
саратовская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Саратов, где в жилом доме произошел взрыв бытового газа. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до пяти человек. Разбор завалов продолжается. Министр из аэропорта отправился на место чрезвычайной ситуации. Он лично проконтролирует ход ликвидации последствий частичного жилого дома на улице Блинова, 2, и оценит полноту принимаемых мер. Ранее глава МЧС заслушал доклад исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области Алексея Костюка.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031465878.html
россия
саратов
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происшествия, россия, саратов, саратовская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Глава МЧС прибыл в Саратов, где в жилом доме взорвался газ

Глава МЧС Куренков прибыл в Саратов, где в жилом доме взорвался газ

© Фото : МЧС РоссииАлександр Куренков
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : МЧС России
Александр Куренков. Архивное фото
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Саратов, где в жилом доме произошел взрыв бытового газа.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до пяти человек. Разбор завалов продолжается.
Министр из аэропорта отправился на место чрезвычайной ситуации. Он лично проконтролирует ход ликвидации последствий частичного жилого дома на улице Блинова, 2, и оценит полноту принимаемых мер.
Ранее глава МЧС заслушал доклад исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области Алексея Костюка.
Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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ПроисшествияРоссияСаратовСаратовская областьАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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