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Угроза обрушения сохраняется в доме в Саратове, где взорвался газ
Угроза обрушения сохраняется в доме в Саратове, где взорвался газ - РИА Новости, 25.07.2025
Угроза обрушения сохраняется в доме в Саратове, где взорвался газ
Угроза обрушения сохраняется в многоэтажном доме в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Саратовской области. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:21:00+03:00
2025-07-25T16:21:00+03:00
2025-07-25T16:34:00+03:00
взрыв газа в многоэтажке в саратове
происшествия
саратов
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саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Угроза обрушения сохраняется в многоэтажном доме в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Саратовской области."Да, (сохраняется угроза обрушения дома - ред.)", - сообщили в региональном главке МЧС России, отвечая на вопрос об угрозе обрушения дома, где взорвался газ.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до пяти человек. Разбор завалов продолжается.По факту происшествия следователи СУСК России по региону возбудили уголовное дело части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Также назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую, взрыво-техническую и строительную.
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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
2025-07-25T16:21
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взрыв газа в многоэтажке в саратове, происшествия, саратов, россия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв газа в многоэтажке в Саратове, Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Угроза обрушения сохраняется в доме в Саратове, где взорвался газ
МЧС: угроза обрушения сохраняется в доме в Саратове после взрыва газа