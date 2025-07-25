https://ria.ru/20250725/saratov-2031456065.html

Угроза обрушения сохраняется в доме в Саратове, где взорвался газ

Угроза обрушения сохраняется в доме в Саратове, где взорвался газ - РИА Новости, 25.07.2025

Угроза обрушения сохраняется в доме в Саратове, где взорвался газ

Угроза обрушения сохраняется в многоэтажном доме в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Саратовской области. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:21:00+03:00

2025-07-25T16:21:00+03:00

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взрыв газа в многоэтажке в саратове

происшествия

саратов

россия

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Угроза обрушения сохраняется в многоэтажном доме в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Саратовской области."Да, (сохраняется угроза обрушения дома - ред.)", - сообщили в региональном главке МЧС России, отвечая на вопрос об угрозе обрушения дома, где взорвался газ.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до пяти человек. Разбор завалов продолжается.По факту происшествия следователи СУСК России по региону возбудили уголовное дело части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Также назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую, взрыво-техническую и строительную.

https://ria.ru/20250725/raboty-2031452072.html

саратов

россия

саратовская область

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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке 2025-07-25T16:21 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

взрыв газа в многоэтажке в саратове, происшествия, саратов, россия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)