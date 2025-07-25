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Угроза обрушения сохраняется в доме в Саратове, где взорвался газ - РИА Новости, 25.07.2025
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16:21 25.07.2025 (обновлено: 16:34 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/saratov-2031456065.html
Угроза обрушения сохраняется в доме в Саратове, где взорвался газ
Угроза обрушения сохраняется в доме в Саратове, где взорвался газ - РИА Новости, 25.07.2025
Угроза обрушения сохраняется в доме в Саратове, где взорвался газ
Угроза обрушения сохраняется в многоэтажном доме в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Саратовской области. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:21:00+03:00
2025-07-25T16:34:00+03:00
взрыв газа в многоэтажке в саратове
происшествия
саратов
россия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Угроза обрушения сохраняется в многоэтажном доме в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Саратовской области."Да, (сохраняется угроза обрушения дома - ред.)", - сообщили в региональном главке МЧС России, отвечая на вопрос об угрозе обрушения дома, где взорвался газ.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до пяти человек. Разбор завалов продолжается.По факту происшествия следователи СУСК России по региону возбудили уголовное дело части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Также назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую, взрыво-техническую и строительную.
https://ria.ru/20250725/raboty-2031452072.html
саратов
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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
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взрыв газа в многоэтажке в саратове, происшествия, саратов, россия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв газа в многоэтажке в Саратове, Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Угроза обрушения сохраняется в доме в Саратове, где взорвался газ

МЧС: угроза обрушения сохраняется в доме в Саратове после взрыва газа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Угроза обрушения сохраняется в многоэтажном доме в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Саратовской области.
"Да, (сохраняется угроза обрушения дома - ред.)", - сообщили в региональном главке МЧС России, отвечая на вопрос об угрозе обрушения дома, где взорвался газ.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до пяти человек. Разбор завалов продолжается.
По факту происшествия следователи СУСК России по региону возбудили уголовное дело части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Также назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую, взрыво-техническую и строительную.
Работа специалистов по разбору завалов в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Работы на месте обрушения дома в Саратове продолжатся в ночные часы
16:09
 
Взрыв газа в многоэтажке в СаратовеПроисшествияСаратовРоссияСаратовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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