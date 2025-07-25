https://ria.ru/20250725/saratov-2031432651.html

Жительница Саратова рассказала о моменте взрыва газа в многоэтажке

Жительница Саратова рассказала о моменте взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 25.07.2025

Жительница Саратова рассказала о моменте взрыва газа в многоэтажке

Жительница одного из домов поблизости от частично обрушившейся из-за взрыва газа десятиэтажки в Саратове Раиса Краснова рассказала РИА Новости, что, услышав... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:03:00+03:00

2025-07-25T15:03:00+03:00

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происшествия

саратов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Жительница одного из домов поблизости от частично обрушившейся из-за взрыва газа десятиэтажки в Саратове Раиса Краснова рассказала РИА Новости, что, услышав грохот, подумала, что это сбит украинский беспилотник. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов. "Я сидела дома, вдруг слышу вот такой грохот сильный. Я сначала думала, что прилетело что-то, низко прилетело, а потом будто упало. Я в окно туда смотрю – может, где увижу, недалеко вроде упало же - смотрю, ни огня нет, ничего нет, все хорошо. И вроде всё, успокоилась. Я ж думала, что это беспилотники запускают украинцы, а наши сбивают их", - поделилась Краснова. Она уточнила, что лишь позже от знакомых узнала о взрыве газа в доме неподалеку.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031424097.html

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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке 2025-07-25T15:03 true PT0M07S

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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове