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Жительница Саратова рассказала о моменте взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 25.07.2025
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15:03 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/saratov-2031432651.html
Жительница Саратова рассказала о моменте взрыва газа в многоэтажке
Жительница Саратова рассказала о моменте взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 25.07.2025
Жительница Саратова рассказала о моменте взрыва газа в многоэтажке
Жительница одного из домов поблизости от частично обрушившейся из-за взрыва газа десятиэтажки в Саратове Раиса Краснова рассказала РИА Новости, что, услышав... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:03:00+03:00
2025-07-25T15:03:00+03:00
происшествия
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Жительница одного из домов поблизости от частично обрушившейся из-за взрыва газа десятиэтажки в Саратове Раиса Краснова рассказала РИА Новости, что, услышав грохот, подумала, что это сбит украинский беспилотник. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов. "Я сидела дома, вдруг слышу вот такой грохот сильный. Я сначала думала, что прилетело что-то, низко прилетело, а потом будто упало. Я в окно туда смотрю – может, где увижу, недалеко вроде упало же - смотрю, ни огня нет, ничего нет, все хорошо. И вроде всё, успокоилась. Я ж думала, что это беспилотники запускают украинцы, а наши сбивают их", - поделилась Краснова. Она уточнила, что лишь позже от знакомых узнала о взрыве газа в доме неподалеку.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031424097.html
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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Жительница Саратова рассказала о моменте взрыва газа в многоэтажке

Жительница Саратова перепутала звук взрыва газа в многоэтажке со сбитым дроном

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Жительница одного из домов поблизости от частично обрушившейся из-за взрыва газа десятиэтажки в Саратове Раиса Краснова рассказала РИА Новости, что, услышав грохот, подумала, что это сбит украинский беспилотник.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов.
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Сотрудники МЧС РФ и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Сотрудники МЧС РФ и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
"Я сидела дома, вдруг слышу вот такой грохот сильный. Я сначала думала, что прилетело что-то, низко прилетело, а потом будто упало. Я в окно туда смотрю – может, где увижу, недалеко вроде упало же - смотрю, ни огня нет, ничего нет, все хорошо. И вроде всё, успокоилась. Я ж думала, что это беспилотники запускают украинцы, а наши сбивают их", - поделилась Краснова.
Она уточнила, что лишь позже от знакомых узнала о взрыве газа в доме неподалеку.
Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Саратове
14:41
 
ПроисшествияСаратовРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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