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Жительница Саратова рассказала о моменте взрыва газа в многоэтажке
Жительница Саратова рассказала о моменте взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 25.07.2025
Жительница Саратова рассказала о моменте взрыва газа в многоэтажке
Жительница одного из домов поблизости от частично обрушившейся из-за взрыва газа десятиэтажки в Саратове Раиса Краснова рассказала РИА Новости, что, услышав... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:03:00+03:00
2025-07-25T15:03:00+03:00
2025-07-25T15:03:00+03:00
происшествия
саратов
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Жительница одного из домов поблизости от частично обрушившейся из-за взрыва газа десятиэтажки в Саратове Раиса Краснова рассказала РИА Новости, что, услышав грохот, подумала, что это сбит украинский беспилотник. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов. "Я сидела дома, вдруг слышу вот такой грохот сильный. Я сначала думала, что прилетело что-то, низко прилетело, а потом будто упало. Я в окно туда смотрю – может, где увижу, недалеко вроде упало же - смотрю, ни огня нет, ничего нет, все хорошо. И вроде всё, успокоилась. Я ж думала, что это беспилотники запускают украинцы, а наши сбивают их", - поделилась Краснова. Она уточнила, что лишь позже от знакомых узнала о взрыве газа в доме неподалеку.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031424097.html
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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
2025-07-25T15:03
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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Жительница Саратова рассказала о моменте взрыва газа в многоэтажке
Жительница Саратова перепутала звук взрыва газа в многоэтажке со сбитым дроном